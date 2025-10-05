"SVE JE TO MANJE-VIŠE ISTO!" Nikola Zečević prvi put startovao za Železničar u pobedi nad TSC-om

U meču koji je Železničaru doneo nova tri boda i osmeh na licima navijača, Nikola Zečević je upisao svoj prvi start u dresu plavo-belih i ostavio odličan utisak na terenu. Mladi fudbaler je pokazao sigurnost, borbenost i energiju koja je doprinela važnoj pobedi tima.

FOTO: FK Železničar

– Pre svega, treba da kažem da sam jako zadovoljan današnjom igrom – kako svojom, tako i igrom cele ekipe. Mislim da smo taktički dosta dobro ušli u utakmicu, da smo želeli, da smo se borili i na kraju smo bili nagrađeni za to.

Od dolaska u klub prošlo je gotovo dva meseca, a Zečević priznaje da se odlično uklopio u novu sredinu:

– U suštini sve je super, period adaptacije je prošao. Generalno sam zadovoljan kako su me prihvatili, kako sam se uklopio u okruženje i radujem se daljem radu.

Govoreći o utiscima o Superligi Srbije, Zečević dodaje:

– Fudbal kao fudbal, šta da vam kažem… U suštini sve je to manje-više isto, ali svaka utakmica nosi svoju težinu i zahteva maksimalnu koncentraciju.

Na kraju je istakao koliko je važno što ekipa odlazi na pauzu posle pobede:

– Jako značajna pobeda za nas. U nastavku sezone očekuju nas teške utakmice, tako da nam ova tri boda daju vetar u leđa i dodatno samopouzdanje.

Pobedom u poslednjem kolu pred reprezentativnu pauzu, FK Železničar nastavlja da pokazuje stabilnost i kontinuitet dobrih igara, uz veru da će ovaj rezultat biti samo podstrek za još bolje partije u nastavku sezone.