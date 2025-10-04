Fudbal

"PREŠLI SMO IGRICU, BRUKA I SRAMOTA"! Tanjga zagrmeo: Za koga se igra ovaj fudbal? Mislio sam da je ovo Partizan, sramota

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 10. 2025. u 23:35

Fudbaleri Partizana slavili su 1:0 protiv Vojvodine nakon više prekida, a nakon meča Miroslav Tanjga govorio je za Arena sport televiziju gde je vidno uznemiren i besan izneo utiske.

FOTO: M. Vukadinović

Tanjga je u završnici dobio crveni karton. Potom do svlačionice nije mogao jer je zasut raznim predmetima, te je uz pomoć policije sproveden. 

- O Fudbalu nema šta da se priča. Posle prekida šta se desilo? Dobio sam crveni karton, ne znam zašto. Video sam kao i svi da je bio faul za nas sa koga možemo da postignemo gol. On ne svira faul nego mi daje crveni karton. Sramno, bez ijedne ružne reči. Rekao sam samo "ovo nije faul", a pre toga je plakao da izađemo i nastavimo utakmicu. Ovu utakmicu? Ja sam mislio da je ovo Beograd, da je ovo Partizan. Ako je ovo za 80 godina, šta će biti za 90, 100, gađaćemo se granatama? 

Upitan je i da li je čuo instrukcije sudije Aleksandra Živkovića da igrači sačekaju u hodniku, da ne ulaze u svlačionice? 

- Kome je on to rekao? Sigurno nije to rekao. Čitava utakmica je puna laži, ne znam kome je rekao, nama niko to nije rekao. Jednostavno, momci su se skinuli i otišli na tuširanje posle svega. Nije to bio jednom prekid, nego sedam osam puta. Bili smo u magli više nego na svetlu. Ovo je sramota, prešlo je igricu, ovo nema veze sa mozgom. Za koga se igra fudbal? AKo ne možete da organizujete utkamicu nemojte da se takmičite. Posle svega gospoda sudije dele kartone i pričaju gluposti. Strašno je šta doživljavamo. Od koga da tražim objašnjenja, on dečko ne zna gde se nalazi (sudija prim. aut), rekao je Tanjga. 4

