AMORIM "PREŽIVEO" JOŠ JEDNO KOLO: Arsenalu vrh tabele, Junajted ostvario važnu pobedu

Fudbaleri Arsenala i Mančester Junajteda ostvarili su pobede kod kuće rezultatom 2:0 protiv Vest Hema, odnosno Sanderlenda, u mečevima sedmog kola Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP

Arsenal je opravdao ulogu favorita protiv gradskog rivala Vest Hema. Deklan Rajs je u 38. minutu dao gol bivšem klubu i nije ga proslavio, a konačan rezultat postavio je Bukajo Saka sa penala u 67. minutu.

Mančester Junajted je savladao Sanderlend, najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg toka Premijer lige. Mejson Maunt je dao prvi gol za "đavole" u osmom minutu, a Benjamim Šeško je u 31. duplirao prednost, postavio konačan rezultat i doneo pobedu koja će smanjiti pritisak na trenera Rubena Amorima, koji je danas dobio ultimatum, pobedi ili se pakuj.

Premijer liga, 7. kolo: Arsenal - Vest Hem 2:0, Mančester Junajted - Sanderlend 2:0, Lids - Totenhem 1:2. Kasnije danas: Čelsi - Liverpul. Sutra: Aston Vila - Barnli, Everton - Kristal Palas, Njukasl - Notingem Forest, Vulverhempton - Brajton, Brentford - Mančester Siti.

Tabela: Arsenal 16, Liverpul 15 (-1), Totenhem i Bornmut po 14, Kristal Palas 12 (-1), Sanderlend 11, Mančester Siti 10 (-1), Mančester Junajted 10...

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja