AMORIM "PREŽIVEO" JOŠ JEDNO KOLO: Arsenalu vrh tabele, Junajted ostvario važnu pobedu
Fudbaleri Arsenala i Mančester Junajteda ostvarili su pobede kod kuće rezultatom 2:0 protiv Vest Hema, odnosno Sanderlenda, u mečevima sedmog kola Premijer lige.
Arsenal je opravdao ulogu favorita protiv gradskog rivala Vest Hema. Deklan Rajs je u 38. minutu dao gol bivšem klubu i nije ga proslavio, a konačan rezultat postavio je Bukajo Saka sa penala u 67. minutu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Mančester Junajted je savladao Sanderlend, najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg toka Premijer lige. Mejson Maunt je dao prvi gol za "đavole" u osmom minutu, a Benjamim Šeško je u 31. duplirao prednost, postavio konačan rezultat i doneo pobedu koja će smanjiti pritisak na trenera Rubena Amorima, koji je danas dobio ultimatum, pobedi ili se pakuj.
Premijer liga, 7. kolo: Arsenal - Vest Hem 2:0, Mančester Junajted - Sanderlend 2:0, Lids - Totenhem 1:2. Kasnije danas: Čelsi - Liverpul. Sutra: Aston Vila - Barnli, Everton - Kristal Palas, Njukasl - Notingem Forest, Vulverhempton - Brajton, Brentford - Mančester Siti.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Tabela: Arsenal 16, Liverpul 15 (-1), Totenhem i Bornmut po 14, Kristal Palas 12 (-1), Sanderlend 11, Mančester Siti 10 (-1), Mančester Junajted 10...
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
HRVATSKA U ŠOKU! Veliki hrvatski klub pred gašenjem
04. 10. 2025. u 13:48
TRAGEDIJA! Iznenada preminuo u 40. godini čuveni američki sportista
04. 10. 2025. u 08:28
KO DRUGI NEGO VLAHOVIĆ? Srbin predvodi navalu Juventusa u obračunu sa preporođenim Milanom
STARA dama brani niz bez poraza, a rosoneri žele da potvrde šampionske ambicije u najvećem meču Serije A ovog vikenda koji se igra na "Alijanc stadionu" od 20 časova i 45 minuta.
05. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)