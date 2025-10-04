Fudbal

"ON JE SRCE I DUŠA OVOG TIMA..." Oglasio se trener Fulama nakon povrede reprezentativca Srbije

Fulam je izgubio od Bormuta, a kao ključnu stvar za takav scenario trener Fulama smatra da je to povreda srpskog veznjaka Saše Lukića.

- Veoma nam je teško pao ovaj poraz. Imali smo probleme i u prvih 10-15 minuta igre, ali je taj trenutak bio… Počeli su bolje i teško nam je bilo da se prilagodimo - istakao je portugalski stručnjak, pa dodao:

- Kad smo ostali bez Saše, naravno, to je bio trenutak kad smo izgubili ključnog igrača. Značio nam je za organizaciju igre. On je duša tima – agresivan je sa loptom i bez nje. Davao nam je mnoge stvari potrebne za taj deo terena.

