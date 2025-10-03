Fudbal

BARSELONA JE ZATEČENA: Saznalo se ovo o Laminu Jamalu

Новости онлине

03. 10. 2025. u 20:39

Najnovije vesti iz Barselone su rastužile njene navijače.

FOTO: Tanjug/AP

Španski fudbaler Lamin Jamal pauziraće tri nedelje zbog povrede mišića leđa, saopštila je danas Barsa.


"Bol u leđima koji je mučio Jamala ponovo se pojavio posle utakmice protiv PSŽ-a. Jamal će biti van terena protiv Sevilje, a procenjeno vreme oporavka je 2-3 nedelje", ističe se u klupskom saopštenju.

Lamin Jamal / FOTO: Tanjug/AP

Jamal zbog povrede (18) neće igrati ni za Španiju u naredna dva meča kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Španija 11. oktobra dočekuje Gruziju, a 14. Bugarsku u mečevima grupe E u kojoj je posle dva odigrana kola lider sa maksimalnih šest bodova i ima otvoren put ka direktnom plasmanu na Mundijal. 


Kad su u pitanju mečevi Barselone, očekuje se da Jamal bude spreman za utakmicu trećeg kola Lige šampiona u kom šampion Španije 21. oktobra dočekuje Olimpijakos. 

Fudbal
