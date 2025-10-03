BARSELONA JE ZATEČENA: Saznalo se ovo o Laminu Jamalu
Najnovije vesti iz Barselone su rastužile njene navijače.
Španski fudbaler Lamin Jamal pauziraće tri nedelje zbog povrede mišića leđa, saopštila je danas Barsa.
*Do 10.000, bez depozita!
"Bol u leđima koji je mučio Jamala ponovo se pojavio posle utakmice protiv PSŽ-a. Jamal će biti van terena protiv Sevilje, a procenjeno vreme oporavka je 2-3 nedelje", ističe se u klupskom saopštenju.
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Jamal zbog povrede (18) neće igrati ni za Španiju u naredna dva meča kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Španija 11. oktobra dočekuje Gruziju, a 14. Bugarsku u mečevima grupe E u kojoj je posle dva odigrana kola lider sa maksimalnih šest bodova i ima otvoren put ka direktnom plasmanu na Mundijal.
*Do 10.000, bez depozita!
Kad su u pitanju mečevi Barselone, očekuje se da Jamal bude spreman za utakmicu trećeg kola Lige šampiona u kom šampion Španije 21. oktobra dočekuje Olimpijakos.
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Došli u Srbiju, pa se šokrirali zbog jedne stvari
02. 10. 2025. u 12:44
VELEOBRT! Dušan Vlahović i zaokret kakav niko nije očekivao
02. 10. 2025. u 13:44
SVE IZVESNIJI DIREKTAN MEGDAN RUSA I AMERIKANACA! Više nema nikakve dileme...
01. 10. 2025. u 19:52
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
03. 10. 2025. u 14:35
GOLEADA NA "STAMFORD BRIDžU": Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu
ČELSI i Liverpul će u subotu uveče odigrati jedan od najvažnijih mečeva u dosadašnjem delu Premijer lige (18.30). Obe ekipe ulaze u derbi sa velikim problemima. "Plavci" sa povredama i disciplinom, a šampion Liverpul traži iskupljene posle dva bolna poraza od Palasa i Galatasaraja.
04. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)