NE PRODAJU SE KARTE ZA SRBIJA - ALBANIJA! Odluka Fudbalskog saveza Srbije za ključni meč u borbi za Svetsko prvenstvo

Najnovije vesti iz fudbala su prilično interesantne. Ali i važne, iz bezbednosnog razloga.

foto: I.Mitić

Povodom predstojeće kvalifkacione utakmice Srbija - Albanija u Leskovcu, u borbi za Svetsko prvenstvo 2026. godine, oglasio se Fudbalski savez Srbije.

"Novosti" vam u celosti prenose to saopštenje srpske kuće fudbala:

"U skladu sa procenom FIFA, uputstvima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, konsultacijama sa UEFA i pre svega lošim iskustvom sa prethodne utakmice koja je prekinuta 2014. godine, a naš tim zbog toga administrativnim putem ostao bez plasmana na veliko takmičenje, Odbor za hitna pitanja FSS doneo je odluku da za predstojeći duel između Srbije i Albanije koji se igra 11. oktobra na stadionu ‘Dubočica’ u Leskovcu, neće biti dostupnih ulaznica za prodaju.

Prisustvo na tribinama biće obezbeđeno raspodelom ulaznica fudbalskoj zajednici kroz distribuciju regionalnim savezima, klubovima, polaznicima škola fudbala i njihovoj roditeljskoj pratnji, stručnim i strukovnim fudbalskim organizacijama, zvaničnim sponzorima i gostima FSS, akreditovanim predstavnicima medija, kao i medicinskim i drugim ekipama neophodnim za realizaciju utakmice.

Ulazak na stadion biće dozvoljen samo uz striktno personalizovane ulaznice i uvid u lični dokument (lična karta ili pasoš), kao i rigorozne bezbednosne provere na ulazima, u potpunosti usklađene sa najvišim standardima sigurnosti.

Podsećamo javnost da je u oktobru 2014. godine utakmica između Srbije i Albanije u Beogradu prekinuta, što je dovelo do teških posledica po našu reprezentaciju, uključujući i gubitak plasmana na Evropsko prvenstvo 2016. u Francuskoj.

Dron koji je prekinuo meč Srbija - Albanija jer je nosio zastavu tzv. "velike Albanije" / FOTO: Tanjug/AP

Upravo iz tog razloga, Fudbalski savez Srbije, zajedno sa UEFA, FIFA i svim drugim nadležnim institucijama, preduzima sve neophodne mere kako bi se obezbedili maksimalna bezbednost i regularno održavanje utakmice.

Podsetimo da je duel između Srbije i Albanije od strane svih nadležnih institucija – FIFA, MUP-a Republike Srbije i Fudbalskog saveza Srbije – proglašena za utakmicu najvišeg bezbednosnog rizika. Specijalno za ovu priliku, FIFA u Leskovac šalje čak dva oficira za bezbednost, a na tribinama neće biti gostujućih navijača, u skladu sa bezbednosnim smernicama i u cilju očuvanja reda i sigurnosti svih učesnika događaja.

Fudbalski savez Srbije apeluje na sve učesnike da svojim ponašanjem daju doprinos fer i sportskom ambijentu, kako bi reprezentacija Srbije imala uslove da na terenu ostvari najbolji mogući rezultat", ističu u srpskoj kući fudbala.

Kakvo je stanje na tabeli i ko ide na Mundijal?



Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova posle pet odigranih utakmica, dok je Srbija na trećoj poziciji sa sedam bodova iz četiri duela.

Samo pobednik ide direktno na Mundijal, a 12 drugoplasiranih ekipa iz evropskih kvalifikacionih grupa biće potom podeljeno u tri "baraž staze", pa će se kroz polufinale i finale novoformiranih, četvoročlanih grupa, dobiti još tri putnika na šampionat planete.

