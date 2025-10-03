NEĆE, PA NEĆE! Sergej Milinković Savić ponovo odjavio Piksija?
POKUŠAO je Dragan Stojković Piksi još jednom, ali ne ide...
Ako je verovati medijima u Saudijskoj Arabiji navodno je selektor Srbije hteo da vrati u reprezentaciju Srbije Sergeja Milinković Savića i nije uspeo.
Navode da je razlog toga što se Sergej ne odaziva reprezentaciji nezadovoljstvo selektorom i stručnim štabom, kao i načinom na koji vode utakmice, ali i određenim odlukama koje su donosili u prošlosti.
Između redova se može zaključiti da medij iz Saudijske Arabije ističe da su razgovori očigledno ponovo bili vođeni, ali bezuspešno.
Podsećanja radi, za Sergeja se ovog septembra pričalo da se vraća u Evropu. Ali, sa Al Hilalom ima ugovor do 2026. godine i pitanje je da li imaju nameru da ga puste.
