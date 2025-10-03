Fudbal

KAKAV SPISAK SRBIJE! Piksi izabrao "orlove" za odlučujući meč protiv Albanije za odlazak na Svetsko prvenstvo

Марко Паунић
Marko Paunić

03. 10. 2025. u 10:52

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je danas spisak igrača za utakmice protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Fudbaleri Srbije dočekaće Albaniju 11. oktobra u Leskovcu, a zatim će tri dana kasnije gostovati Andori.

Na Stojkovićevom spisku se nalaze golmani: Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Dragan Rosić; defanzivci: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Jan-Karlo Simić, Veljko Milosavljević; vezisti: Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Andrija Živković, Lazar Samardžić, Filip Kostić, Stefan Mitrović, Aleksandar Stanković, Ognjen Ugrešić, Dejan Zukić i napadači: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović i Andrej Ilić.

Reprezentacija Srbije će se okupiti 6. oktobra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, a istog dana u 11 časova Stojković će održati konferenciju za medije.

Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova posle pet odigranih utakmica, dok je Srbija na trećoj poziciji sa sedam bodova iz četiri duela.

