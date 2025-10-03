KAKAV SPISAK SRBIJE! Piksi izabrao "orlove" za odlučujući meč protiv Albanije za odlazak na Svetsko prvenstvo
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je danas spisak igrača za utakmice protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Fudbaleri Srbije dočekaće Albaniju 11. oktobra u Leskovcu, a zatim će tri dana kasnije gostovati Andori.
Na Stojkovićevom spisku se nalaze golmani: Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Dragan Rosić; defanzivci: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Jan-Karlo Simić, Veljko Milosavljević; vezisti: Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Andrija Živković, Lazar Samardžić, Filip Kostić, Stefan Mitrović, Aleksandar Stanković, Ognjen Ugrešić, Dejan Zukić i napadači: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović i Andrej Ilić.
Reprezentacija Srbije će se okupiti 6. oktobra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, a istog dana u 11 časova Stojković će održati konferenciju za medije.
Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova posle pet odigranih utakmica, dok je Srbija na trećoj poziciji sa sedam bodova iz četiri duela.
