REVOLUCIJA U SVETU FUDBALA! Evo kako izgleda lopta sa kojom će se igrati Mundijal 2026. godine (FOTO)
Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) predstavila je zvaničnu loptu - Triondu za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
Kako se navodi, Trionda se na španskom može prevesti kao "tri talasa", što ujedinjuje SAD, Kanadu i Meksiko.
Dodaje se i da živopisan dizajn lopte koju je napravio Adidas karakterišu crvena, zelena i plava boja, čime se odaje počast domaćinima SP.
- Loptu krasi ikonografija koja predstavlja svaku zemlju domacina, sa javorovim listom za Kanadu, orlom za Meksiko i zvezdom za SAD, dok zlatni ukrasi odaju počast trofeju Svetskog prvenstva u fudbalu", saopšteno je na sajtu FIFA.
Predsednik FIFA Đani Infantino izjavio je da je srećan i ponosan što predstavlja Triondu.
- Zvanična lopta za Svetsko prvenstvo 2026 je stigla i prava je lepotica. Adidas je kreirao još jednu kultnu loptu Svetsko prvenstvo, čiji dizajn otelotvoruje jedinstvo i strast domacina Kanade, Meksika i SAD. Jedva čekam da vidim ovu prelepu loptu kako ulazi u mrežu. Odbrojavanje do najveceg Svetskog prvenstva ikada je počelo", rekao je predsednik FIFA Đani Infantino.
Svetsko prvenstvo će biti održano od 11. juna do 19. jula sledeće godine u 16 gradova SAD, Kanade i Meksika, sa rekordnih 48 reprezentacija.
