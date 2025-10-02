NISMO IMALI SREĆE: Zvezdin Portugalac jasan nakon poraza od Porta
MINUTI su Zvezdu delili od boda na Dragau, ali je Porto u završnici uspeo da dođe do pobede. Portugalac iz redova srpskog kluba Tomas Handel stao je pred novinare nakon susreta.
- Teška utakmica protiv neugodnog protivnika. Nismo imali sreće. Primili smo gol u poslednjem minutu, mogli smo da postignemo gol i mi. U ovakvim utakmicama nismo smeli da dozvolimo rivalu da nam da gol. Sveukupno, odigrali smo kvalitetan meč, napravili im problem u mnogim segmentima igre. Moramo da nastavimo da radimo i jurimo pobedu. Znali smo da su težak protivnik, za razliku od perioda kada sam igrao sa Vitorijom, Porto je danas bolje izgledao. Hvala navijačima na podršci.
