Fudbal

NISMO IMALI SREĆE: Zvezdin Portugalac jasan nakon poraza od Porta

Александар Илић
Aleksandar Ilić

02. 10. 2025. u 23:42

MINUTI su Zvezdu delili od boda na Dragau, ali je Porto u završnici uspeo da dođe do pobede. Portugalac iz redova srpskog kluba Tomas Handel stao je pred novinare nakon susreta.

НИСМО ИМАЛИ СРЕЋЕ: Звездин Португалац јасан након пораза од Порта

FOTO: A. Ilić

- Teška utakmica protiv neugodnog protivnika. Nismo imali sreće. Primili smo gol u poslednjem minutu, mogli smo da postignemo gol i mi. U ovakvim utakmicama nismo smeli da dozvolimo rivalu da nam da gol. Sveukupno, odigrali smo kvalitetan meč, napravili im problem u mnogim segmentima igre. Moramo da nastavimo da radimo i jurimo pobedu. Znali smo da su težak protivnik, za razliku od perioda kada sam igrao sa Vitorijom, Porto je danas bolje izgledao. Hvala navijačima na podršci. 

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZMI 100% BONUSA U POSLEDNJEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNJU PRILIKU!

UZMI 100% BONUSA U POSLEDNjEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNjU PRILIKU!