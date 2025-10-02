Fudbal

DVE LOŠE VESTI ZA ZVEZDU! Crveno-beli ovo nisu želeli da čuju

02. 10. 2025. u 21:04

Fudbaleri Brage pobedili su večeras u gostima Seltik rezultatom 2:0 u meču drugog kola Lige Evrope. A to nije jedina loša vest za Crvenu zvezdu.

ДВЕ ЛОШЕ ВЕСТИ ЗА ЗВЕЗДУ! Црвено-бели ово нису желели да чују

FOTO: M. Vukadinović

Braga je povela u 21. minutu golom Rikarda Orte. Seltik je u 52. minutu izjednačio pogotkom Kelečija Ihenača, ali je njegov gol poništen posle VAR provere zbog toga što je igrao rukom.

Gabri Martinez je u 85. minutu potvrdio pobedu portugalskog kluba.

Braga će u trećem kolu Lige Evrope 23. oktobra dočekati Crvenu zvezdu.

Slavlje fudbalera Brage i tuga fudbalera Seltika tokom utakmice Lige Evrope / FOTO: Tanjug/AP

Fudbaleri Lila pobedili su u gostima Romu rezultatom 1:0.

Strelac jedinog gola na utakmici bio je Hakon Arnar Haraldson u šestom minutu.


Fudbaler Lila Aisa Mandi igrao je rukom u svom šesnaestercu u 79. minutu. Sudija Erik Lamberhts je dosudio penal za Romu, koji je tri puta bio izvođen zbog prestupa golmana Lila Berka Ozera.


Golman Lila je dva puta odbranio penal Artemu Dovbiku u 82. i 84. minutu, a zatim i Matijasu Suleu u 85.


Lil će u četvrtom kolu Lige Evrope 6. novembra gostovati Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić".


Rezultati ostalih mečeva Lige Evrope:

Bolonja-Frajburg 1:1, Bran-Utreht 1:0, FCSB-Jang Bojs 0:2, Fenerbahče-Nica 2:1, Ludogorec-Betis 0:2, Panatinaikos-Go Ahed Iglsi 1:2, Viktorija Plzen-Malme 3:0. 

G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način