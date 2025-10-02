DVE LOŠE VESTI ZA ZVEZDU! Crveno-beli ovo nisu želeli da čuju
Fudbaleri Brage pobedili su večeras u gostima Seltik rezultatom 2:0 u meču drugog kola Lige Evrope. A to nije jedina loša vest za Crvenu zvezdu.
Braga je povela u 21. minutu golom Rikarda Orte. Seltik je u 52. minutu izjednačio pogotkom Kelečija Ihenača, ali je njegov gol poništen posle VAR provere zbog toga što je igrao rukom.
Gabri Martinez je u 85. minutu potvrdio pobedu portugalskog kluba.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Braga će u trećem kolu Lige Evrope 23. oktobra dočekati Crvenu zvezdu.
Fudbaleri Lila pobedili su u gostima Romu rezultatom 1:0.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Fudbaler Lila Aisa Mandi igrao je rukom u svom šesnaestercu u 79. minutu. Sudija Erik Lamberhts je dosudio penal za Romu, koji je tri puta bio izvođen zbog prestupa golmana Lila Berka Ozera.
Golman Lila je dva puta odbranio penal Artemu Dovbiku u 82. i 84. minutu, a zatim i Matijasu Suleu u 85.
Lil će u četvrtom kolu Lige Evrope 6. novembra gostovati Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić".
Rezultati ostalih mečeva Lige Evrope:
Bolonja-Frajburg 1:1, Bran-Utreht 1:0, FCSB-Jang Bojs 0:2, Fenerbahče-Nica 2:1, Ludogorec-Betis 0:2, Panatinaikos-Go Ahed Iglsi 1:2, Viktorija Plzen-Malme 3:0.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Došli u Srbiju, pa se šokrirali zbog jedne stvari
02. 10. 2025. u 12:44
VELEOBRT! Dušan Vlahović i zaokret kakav niko nije očekivao
02. 10. 2025. u 13:44
SVE IZVESNIJI DIREKTAN MEGDAN RUSA I AMERIKANACA! Više nema nikakve dileme...
01. 10. 2025. u 19:52
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)