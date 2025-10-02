Fudbal

NEKADAŠNJI TRENER PARTIZANA IMA NOVI POSAO: Postao selektor Tadžikistana

Александар Илић
Aleksandar Ilić

02. 10. 2025. u 19:12

SRPSKI trener po treći put biće selektor.

НЕКАДАШЊИ ТРЕНЕР ПАРТИЗАНА ИМА НОВИ ПОСАО: Постао селектор Таџикистана

FOTO: M. Vukadinović

Nekadašnji trener Partizana Goran Stevanović novi je selektor Tadžikistana, na toj poziciji nasledio je Gelu Šekiladzea. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Biće ovo treći put da Stevanović vodi nacionalni tim, 2011. godine vodio je Ganu, a potom 2020. Oman. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Naravno, to se odnosi isključivo na seniorski uzrast, budući da je predvodio stručni štab mlade reprezentacije Srbije od 2022. do 2023, a bio je pomoćnik selektoru Iliji Petkoviću od 2003. do 2006.

„Huš omaded“, poruka je FS Tadžikistana Stevanoviću koja na njihovom jeziku bukvalno znači „dobrodošao“.

Stevanovićev poslednji angažman pred odlazak u centralnu Aziju bio je u kruševačkom Napretku. Bio mu je to drugi mandat u timu sa stadiona pod Bagdalom, a otkaz je dobio u novembru prošle godine.

Zanimljivo, Stevanović nije prvi Srbin koji je došao na selektora Tadžikistana jer je u toj zemlji radio Nikola Kavazović od 2012. do 2013.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)

HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)