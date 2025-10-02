NEKADAŠNJI TRENER PARTIZANA IMA NOVI POSAO: Postao selektor Tadžikistana

SRPSKI trener po treći put biće selektor.

FOTO: M. Vukadinović

Nekadašnji trener Partizana Goran Stevanović novi je selektor Tadžikistana, na toj poziciji nasledio je Gelu Šekiladzea.

Biće ovo treći put da Stevanović vodi nacionalni tim, 2011. godine vodio je Ganu, a potom 2020. Oman.

Naravno, to se odnosi isključivo na seniorski uzrast, budući da je predvodio stručni štab mlade reprezentacije Srbije od 2022. do 2023, a bio je pomoćnik selektoru Iliji Petkoviću od 2003. do 2006.

„Huš omaded“, poruka je FS Tadžikistana Stevanoviću koja na njihovom jeziku bukvalno znači „dobrodošao“.

Stevanovićev poslednji angažman pred odlazak u centralnu Aziju bio je u kruševačkom Napretku. Bio mu je to drugi mandat u timu sa stadiona pod Bagdalom, a otkaz je dobio u novembru prošle godine.

Zanimljivo, Stevanović nije prvi Srbin koji je došao na selektora Tadžikistana jer je u toj zemlji radio Nikola Kavazović od 2012. do 2013.

