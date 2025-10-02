Fudbal

I TO PRED SUSRET SA HRVATIMA: Izraelci žele fudbalera Zvezde?!

FUDBALSKI klub Makabi iz Tel Aviva igraće protiv Dinama iz Zagreba u Bačkoj Topoli, a pred taj meč Izraelci su plasirali zanimljivu vest.

Izraelski Sport 1 piše da je Afrikanac i dalje opcija za Makabi iz Tel Aviva čiji je trener Žarko Lazetić i videće hoće li u januaru pokušati da ga dovedu.

Crvena zvezda je platila Felisija Milsona pet miliona evra, ali je činjenica da reprezentativac Angole nije doneo ono što se očekivalo.

