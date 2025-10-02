Fudbal

uživoPRENOS, Porto - Crvena zvezda: Milojevićev šok-sastav, "delije" digle Portugal na noge! (VIDEO)

Новости онлине

02. 10. 2025. u 20:52 >> 20:52

Porto i Crvena zvezda igraju meč 2. kola UEFA Lige Evrope, a tu utakmicu danas možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".

ПРЕНОС, Порто - Црвена звезда: Милојевићев шок-састав, делије дигле Португал на ноге! (ВИДЕО)

FOTO: M. Vukadinović

Porto - Crvena zvezda, početak utakmice u 21

20.24 - "Delije" su ušle na stadion "Dragao" i odmah glasno stavile do znanja šta očekuju od svojih ljubimaca: skandiraju "'Ajmo, 'ajde, svi u napad!"

Delije na stadionu Dragao pred meč Porto - Zvezda / FOTO: Novosti

19.56 - Naspram njih, svoju šansu sa Zvezdine klupe čekaju dva golmana, Glazer i Guteša, kao i Rodrigao, Bađo, Milson, Olajinka, Duarte, Stanković; Leković, Lučić, Zarić i Avdić

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

19.55 - Rezerve Porta su dva golmana, Klaudio Ramos i Žoao Košta, te Kiviar, Frohold, Samu, Gabrijel Veiga, Pepe, Sainc, Alberto Košta, Varela, Gabriel Bras i Francisko Moura.

19.53 - Naspram Zvezdine 4-2-3-1 formacije, trener Porta Frančesko Farioli se opredelio za 4-3-3 a čine je: Diogo Košta - Martim Fernandeš, Bedrnaerk, Prpić, Zaidu - Rodrigo Mora, Eustakkvio, Rozario - Vilijam Gomeš, Deniz Đul - Alarkon

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

19.49 - Pomalo nestvarno, ali - Vladan Milojević je u startnu postavu uvrstio 17-godišnjeg Vasilija Kostova. Supertalentovani fudbaler je dobio šansu od početka, i to umesto Duartea, ako se posmatra "startnih 11" iz prvog kola, kada je Zvezda ugostial Porto. Kostov je, inače, ove sezone već ostvario tri asistencije, jednu protiv Mladosti u trijumfu od 1:4, a dve protiv Novog Pazara (1:5), dok je odigrao svih 90 minuta u dramatičnoj vikend-pobedi nad Radničkim 1923, kada su crveno-beli trijumfovali uz preokret, i to s igračem manje.

Vasilije Kostov / Foto Pofimedia

19.47 - Evo i sastava! Zvezda: Mateus - Seol, Tebo Učena, Veljković, Tinknizjan - Handel, Elšnik - Radonjić, Kostov, Ivanić - Arnautović

19.41 - Pogledajte polazak "delija" na meč Porto - Crvena zvezda:

 

19.34 - Baš veliki broj Zvezdinih navijača u Portu...

Delije u Portu / Screenshot / Telegram / Delije

19.29 - "Delije" su krenule na stadion, a kako ne vole da budu snimane, ovaj početak njihovog "kortea" se deli po navijačkim internet stranicama - sa zamagljenim licima:

18.50 - Neki građani Porta ne mogu da veruju koliko dugo "delije" glasno pevaju svom klubu, pa se hvataju za glavu u prolazu...

FOTO: Novosti

16.40 - Pesma ne prestaje... (deo sa vređanjem Porta smo izbacili, jer prelazi granice pristojnosti, ali tome treba dodati i da su zvezdaši pokazivali Portugalcima i koji će rezultat večeras biti)

 

15.43 - Zvezdaši će se za oko 45 minuta u masovnijem broju okupiti u centru pomenutog portugalskog grada, a vi ostanite uz "Novosti" i prvi saznajte i šta se tamo dešava, ali i sve najvažnije i najinteresantnije u vezi sa samom utakmicom.

15.42 - Ali, to nije sve... U ranim popodnevnim satima, "delije" su "zauzele" bašte centralnih gradskih kafića i tu, vrlo glasno, Portugalcima stavili do znanja koliko bučno će i svoje ljubimce večeras bodriti. Evo i snimka "Novosti" sa lica mesta:

 

15.41 - Minule noći "delije" su iznenadile građane Porta - pojavivši se u velikom broju u tom gradu. Obično domaći navijači "nateraju" gostujuće da budu tihi i mirni ako porane na utakmicu, ali su Zvezdine pristalice odmah došle u centar grada i bučnim navijanjem pojasnile da neće pristati na takav "običaj". Evo i kao je to izgledalo u sredu uveče u Portu:

15.40 - Nije uobičajeno da vas uživo o nekoj utakmici izveštavamo više od šest sati pre njenog početka, ali... ima razloga. Pa, da krenemo. Dobrodošli u blog uživo "Novosti", posvećen nastupu srpskog prvaka na čuvenom stadionu "Dragao", u borbi za nove evropske bodove!

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PAKLENI IZAZOV ZA ZVEZDU: Savršeni dvostruki prvak Evrope juri devetu pobedu u nizu!
Tip fudbal

0 4

PAKLENI IZAZOV ZA ZVEZDU: Savršeni dvostruki prvak Evrope juri devetu pobedu u nizu!

PORTO nastavlja svoju perfektnu sezonu večeras na Dragau“ gde će od 21.00 ugostiti Crvenu zvezdu u drugom kolu grupne faze Lige Evrope. „Zmajevi“ pod vođstvom novog trenera Frančeska Fariolija izgledaju nezaustavljivo – osam utakmica, osam pobeda, uz samo jedan primljen gol. Sa druge strane, šampion Srbije dolazi u Portugaliju posle remija sa Seltikom (1:1 )u prvom kolu, svestan da svaki naredni meč može biti ključan u borbi za prolaz dalje.

02. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?! Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)

"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)