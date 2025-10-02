uživoPRENOS, Porto - Crvena zvezda: Milojevićev šok-sastav, "delije" digle Portugal na noge! (VIDEO)
Porto i Crvena zvezda igraju meč 2. kola UEFA Lige Evrope, a tu utakmicu danas možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".
Porto - Crvena zvezda, početak utakmice u 21
20.24 - "Delije" su ušle na stadion "Dragao" i odmah glasno stavile do znanja šta očekuju od svojih ljubimaca: skandiraju "'Ajmo, 'ajde, svi u napad!"
19.56 - Naspram njih, svoju šansu sa Zvezdine klupe čekaju dva golmana, Glazer i Guteša, kao i Rodrigao, Bađo, Milson, Olajinka, Duarte, Stanković; Leković, Lučić, Zarić i Avdić
19.55 - Rezerve Porta su dva golmana, Klaudio Ramos i Žoao Košta, te Kiviar, Frohold, Samu, Gabrijel Veiga, Pepe, Sainc, Alberto Košta, Varela, Gabriel Bras i Francisko Moura.
19.53 - Naspram Zvezdine 4-2-3-1 formacije, trener Porta Frančesko Farioli se opredelio za 4-3-3 a čine je: Diogo Košta - Martim Fernandeš, Bedrnaerk, Prpić, Zaidu - Rodrigo Mora, Eustakkvio, Rozario - Vilijam Gomeš, Deniz Đul - Alarkon
19.49 - Pomalo nestvarno, ali - Vladan Milojević je u startnu postavu uvrstio 17-godišnjeg Vasilija Kostova. Supertalentovani fudbaler je dobio šansu od početka, i to umesto Duartea, ako se posmatra "startnih 11" iz prvog kola, kada je Zvezda ugostial Porto. Kostov je, inače, ove sezone već ostvario tri asistencije, jednu protiv Mladosti u trijumfu od 1:4, a dve protiv Novog Pazara (1:5), dok je odigrao svih 90 minuta u dramatičnoj vikend-pobedi nad Radničkim 1923, kada su crveno-beli trijumfovali uz preokret, i to s igračem manje.
19.47 - Evo i sastava! Zvezda: Mateus - Seol, Tebo Učena, Veljković, Tinknizjan - Handel, Elšnik - Radonjić, Kostov, Ivanić - Arnautović
19.41 - Pogledajte polazak "delija" na meč Porto - Crvena zvezda:
19.34 - Baš veliki broj Zvezdinih navijača u Portu...
19.29 - "Delije" su krenule na stadion, a kako ne vole da budu snimane, ovaj početak njihovog "kortea" se deli po navijačkim internet stranicama - sa zamagljenim licima:
18.50 - Neki građani Porta ne mogu da veruju koliko dugo "delije" glasno pevaju svom klubu, pa se hvataju za glavu u prolazu...
16.40 - Pesma ne prestaje... (deo sa vređanjem Porta smo izbacili, jer prelazi granice pristojnosti, ali tome treba dodati i da su zvezdaši pokazivali Portugalcima i koji će rezultat večeras biti)
15.43 - Zvezdaši će se za oko 45 minuta u masovnijem broju okupiti u centru pomenutog portugalskog grada, a vi ostanite uz "Novosti" i prvi saznajte i šta se tamo dešava, ali i sve najvažnije i najinteresantnije u vezi sa samom utakmicom.
15.42 - Ali, to nije sve... U ranim popodnevnim satima, "delije" su "zauzele" bašte centralnih gradskih kafića i tu, vrlo glasno, Portugalcima stavili do znanja koliko bučno će i svoje ljubimce večeras bodriti. Evo i snimka "Novosti" sa lica mesta:
15.41 - Minule noći "delije" su iznenadile građane Porta - pojavivši se u velikom broju u tom gradu. Obično domaći navijači "nateraju" gostujuće da budu tihi i mirni ako porane na utakmicu, ali su Zvezdine pristalice odmah došle u centar grada i bučnim navijanjem pojasnile da neće pristati na takav "običaj". Evo i kao je to izgledalo u sredu uveče u Portu:
15.40 - Nije uobičajeno da vas uživo o nekoj utakmici izveštavamo više od šest sati pre njenog početka, ali... ima razloga. Pa, da krenemo. Dobrodošli u blog uživo "Novosti", posvećen nastupu srpskog prvaka na čuvenom stadionu "Dragao", u borbi za nove evropske bodove!
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
