A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Vladimir Stojković "dočekao" Zvezdu u Portu
Kada su minulog vikenda Crvena zvezda i Radnički 1923 iz Kragujevca igrali u prvenstvu Srbije, mnogo vesti vezanih za tu utakmicu ticalo se navijačkog haosa koji je obeležio pomenuti duel, jer je golman Vladimir Stojković bio na meti "delija", kao neko ko je svojevremeno branio Zvezdin gol, a potom uz parolu na majici "Oprostite mi ružnu prošlost" stigao i u Partizan. Tri dana posle te utakmice, bivši reprezentativni čuvar mreže opet je u žiži javnosti.
Podsetimo, meč Zvezda - Radnički 1923 bio je triput prekidan, a najduže se čekalo na nastavak tog duela kada su "delije" topovskim udarima gađale svog nekadašnjeg ljubimca.
Te scene obišle su ne samo Balkan, već i dobar deo sveta...
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
A kad smo već kod sveta, Stojković je od juče i faktor u međunarodnom fudbalu.
Naime, internacionalni sindikat fudbalera, FIFPro, odlučio je da upravo Vladimir Stojković bude član Saveta igrača na svetskom nivou.
I, tu se "Stojke", kako glasi nadimak bivšeg reprezentativca, nije "zaustavio".
On je, naime, na svojevrsan način "dočekao" Zvezdinu ekspediciju na stadionu "Dragao" u Portu - jer je jedna fotografija na kojoj se i on nalazi - istaknuta u holu čuvenog sportskog objekta.
I ne čudi, Stojković je deo karijere proveo u portugalskom fudbalu. Istina, u Portovom velikom rivalu, Sportingu, ali... sasvim dovoljno da bude ovekovečen i tako "dočeka" Zvezdu (koja danas, uz prenos na portalu "Novosti", protiv Porta igra u 2. kolu Lige Evrope).
Iskusni golman, koji je rođen 28. jula 1983. u Loznici, seniorskim fudbalom je započeo da se bavi u Crvenoj zvezdi (2001-2003), igrao je i za Zemun, Nant, Vitese, pomenuti Sporting Lisabon, Hetafe, Vigan, Partizan (2010-2011), a onda za Ergotelis, Makabi Haifu, Notingem Forest, ponovo Partizan (2017-2021), da bi posle tri sezone u Saudijskoj Arabiji, u FK Al-Fajha, od ovog leta član kragujevačkog Radničkog.
Reprezentativni dres je nosio ukupno 111 puta, od čega 84 u seniorskoj konkurenciji.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Došli u Srbiju, pa se šokrirali zbog jedne stvari
02. 10. 2025. u 12:44
VELEOBRT! Dušan Vlahović i zaokret kakav niko nije očekivao
02. 10. 2025. u 13:44
SVE IZVESNIJI DIREKTAN MEGDAN RUSA I AMERIKANACA! Više nema nikakve dileme...
01. 10. 2025. u 19:52
PAKLENI IZAZOV ZA ZVEZDU: Savršeni dvostruki prvak Evrope juri devetu pobedu u nizu!
PORTO nastavlja svoju perfektnu sezonu večeras na Dragau“ gde će od 21.00 ugostiti Crvenu zvezdu u drugom kolu grupne faze Lige Evrope. „Zmajevi“ pod vođstvom novog trenera Frančeska Fariolija izgledaju nezaustavljivo – osam utakmica, osam pobeda, uz samo jedan primljen gol. Sa druge strane, šampion Srbije dolazi u Portugaliju posle remija sa Seltikom (1:1 )u prvom kolu, svestan da svaki naredni meč može biti ključan u borbi za prolaz dalje.
02. 10. 2025. u 07:30
"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)
Hamad Međedović se povukao sa mastersa u Šangaju posle serije skandala.
02. 10. 2025. u 17:00
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)