A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Vladimir Stojković "dočekao" Zvezdu u Portu

Kada su minulog vikenda Crvena zvezda i Radnički 1923 iz Kragujevca igrali u prvenstvu Srbije, mnogo vesti vezanih za tu utakmicu ticalo se navijačkog haosa koji je obeležio pomenuti duel, jer je golman Vladimir Stojković bio na meti "delija", kao neko ko je svojevremeno branio Zvezdin gol, a potom uz parolu na majici "Oprostite mi ružnu prošlost" stigao i u Partizan. Tri dana posle te utakmice, bivši reprezentativni čuvar mreže opet je u žiži javnosti.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, meč Zvezda - Radnički 1923 bio je triput prekidan, a najduže se čekalo na nastavak tog duela kada su "delije" topovskim udarima gađale svog nekadašnjeg ljubimca.

Te scene obišle su ne samo Balkan, već i dobar deo sveta...

A kad smo već kod sveta, Stojković je od juče i faktor u međunarodnom fudbalu.

Naime, internacionalni sindikat fudbalera, FIFPro, odlučio je da upravo Vladimir Stojković bude član Saveta igrača na svetskom nivou.

I, tu se "Stojke", kako glasi nadimak bivšeg reprezentativca, nije "zaustavio".

On je, naime, na svojevrsan način "dočekao" Zvezdinu ekspediciju na stadionu "Dragao" u Portu - jer je jedna fotografija na kojoj se i on nalazi - istaknuta u holu čuvenog sportskog objekta.

I ne čudi, Stojković je deo karijere proveo u portugalskom fudbalu. Istina, u Portovom velikom rivalu, Sportingu, ali... sasvim dovoljno da bude ovekovečen i tako "dočeka" Zvezdu (koja danas, uz prenos na portalu "Novosti", protiv Porta igra u 2. kolu Lige Evrope).

Iskusni golman, koji je rođen 28. jula 1983. u Loznici, seniorskim fudbalom je započeo da se bavi u Crvenoj zvezdi (2001-2003), igrao je i za Zemun, Nant, Vitese, pomenuti Sporting Lisabon, Hetafe, Vigan, Partizan (2010-2011), a onda za Ergotelis, Makabi Haifu, Notingem Forest, ponovo Partizan (2017-2021), da bi posle tri sezone u Saudijskoj Arabiji, u FK Al-Fajha, od ovog leta član kragujevačkog Radničkog.

Reprezentativni dres je nosio ukupno 111 puta, od čega 84 u seniorskoj konkurenciji.

