SKANDAL! Fudbaler Crvene zvezde zbog alkohola izbačen iz tima
IZNENAĐUJUĆA vest stiže iz sveta fudbala.
Naime, fudbaler Crvene zvezde Keimer Sandoval našao se u ozbiljnom problemu.
Mladi Kolumbijac je član mlade reprezentacije, a nedavno je napravio skandal zbog čega je izbačen iz ekipe pred početak Svetskog prvenstva za fudbalere uzrasta do 20 godina.
- Svi smo prvo ljudi, pa tek onda sportisti. Keimer je talentovan, ali mora da popravi neke druge stvari koje se tiču discipline. Doneo sam odluku da ne može da bude sa timom. Nije prihvatio određena pravila po kojima funkcionišemo", rekao je Tores.
Španski "ABC" je naveo da je razlog izbacivanja nedisciplina, a mediji u Kolumbiji su otkrili da je problem bio alkohol.
Oni prenose da su Sandoval i Džon Montano uhvaćeni pijani u hotelu.
Njih dvojica su, navodno, pili u baru nakon čega nisu mogli da nađu hotelsku sobu. Napravili su buku, a neko iz stručnog štaba ih je u tim trenucima video, nakon čega su izbačeni iz ekipe.
Sandoval je ove sezone zabeležio jedan nastup u crveno-belom dresu i to u 5. kolu Super lige Srbije protiv Mladosti u Lučanima kada je ušao u igru u 83. minutu.
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
