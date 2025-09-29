SRBIN STRELAC U LIGI ŠAMPIONA: Sergej Milinković Savić dao gol za Al Hilal! (VIDEO)
SRPSKI fudbaler Sergej Milinković Savić postigao je gol za Al Hilal u 2. kolu azijske Lige šampiona.
On je bio strelac vodećeg gola protiv Nasaf Karšija. Igrao se 21. minut kad je bivši vezista Lacija zatresao mrežu rivala.
Milinković Savić je dobro pratio akciju svog tima i iskoristio je grešku golmana domaćeg tima, te loptu ubacio u praznu mrežu.
Srbinu je ovo bio prvi pogodak u novoj sezoni. Do sad na pet utakmica u svim takmičenjima nije uspeo da se upiše u strelce.
