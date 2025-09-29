Fudbal

SRBIN STRELAC U LIGI ŠAMPIONA: Sergej Milinković Savić dao gol za Al Hilal! (VIDEO)

Časlav Vuković

29. 09. 2025. u 16:41

SRPSKI fudbaler Sergej Milinković Savić postigao je gol za Al Hilal u 2. kolu azijske Lige šampiona.

СРБИН СТРЕЛАЦ У ЛИГИ ШАМПИОНА: Сергеј Милинковић Савић дао гол за Ал Хилал! (ВИДЕО)

Foto: EPA-EFE/STRINGER

On je bio strelac vodećeg gola protiv Nasaf Karšija. Igrao se 21. minut kad je bivši vezista Lacija zatresao mrežu rivala.

Milinković Savić je dobro pratio akciju svog tima i iskoristio je grešku golmana domaćeg tima, te loptu ubacio u praznu mrežu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Srbinu je ovo bio prvi pogodak u novoj sezoni. Do sad na pet utakmica u svim takmičenjima nije uspeo da se upiše u strelce.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HOĆEMO OLIMPIJSKO ZLATO, NIJE TO ZA VANZEMALJCE! Naši najbolji veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov pucaju od samopouzdanja!
Ostali sportovi

0 0

HOĆEMO OLIMPIJSKO ZLATO, NIJE TO ZA VANZEMALJCE! Naši najbolji veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov pucaju od samopouzdanja!

TIHO su otišli na SP u Šangaju, osvojili srebrnu medalju i vratili se u Beograd bez pompe. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, vicešampiona sveta u dubl skula, posle 10 godina doneli su trofej srpskom veslanju i veruju da će nacija još neki put obradovati, a cilj im je zlatna medalja na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.

29. 09. 2025. u 16:37

Politika
Tenis
Fudbal
Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete

Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete