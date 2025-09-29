SRBIN STRELAC U LIGI ŠAMPIONA: Sergej Milinković Savić dao gol za Al Hilal! (VIDEO)

SRPSKI fudbaler Sergej Milinković Savić postigao je gol za Al Hilal u 2. kolu azijske Lige šampiona.

Foto: EPA-EFE/STRINGER

On je bio strelac vodećeg gola protiv Nasaf Karšija. Igrao se 21. minut kad je bivši vezista Lacija zatresao mrežu rivala.

Milinković Savić je dobro pratio akciju svog tima i iskoristio je grešku golmana domaćeg tima, te loptu ubacio u praznu mrežu.

⚽️ AFC Şampiyonlar Ligi’nde goller peş peşe geldi!



🔵 Al Hilal’in golünü 21. dakikada Milinkovic-Savic attı,

🔴 Nasaf’ın eşitlik golü ise 27. dakikada Bakhromov’dan geldi.



🔥 İlk yarıda nefes kesen mücadele: Nasaf 1 - 1 Al Hilal pic.twitter.com/Cktf7yxUxe — D-Smart Spor (@SporSmart_) September 29, 2025

Srbinu je ovo bio prvi pogodak u novoj sezoni. Do sad na pet utakmica u svim takmičenjima nije uspeo da se upiše u strelce.

