MURINJO KOD "SVOJIH": Danas u Ligi šampiona - more zanimljivosti

POSLE više od osam sati leta, skoro u cik zore, daleko iza ponoći, fudbaleri Real Madrida su stigli u prestonicu Kazahstana Almati gde ih od 18:45 (21:45 po lokalnom vremenu) u 2. kolu Lige šampiona čeka Kairat.

U malom moru silnih brojki koje nemaju direktne veza sa fudbalom i koje su usko vezane za putovanje Madriđana na drugi kraj Evrope i sveta, neka ostane zabeleženo da je Real od Madrida do Almatija prešao 6.420 kilometara i isto toliko će posle utakmice. Vremenska razlika između ova dva grade je čitava tri sata. Real je sa svojih madridskih 27 Celzijusa u plusu sleteo na lokalnih 14.

Moglo bi do sutra da se nabraja šta je sve bilo u predigri večerašnje utakmice, ali doček na aerodromu u kazahstanskoj prestonici je bio u najmanju ruku - kraljevski. Sat ipo iza ponoći Madriđane je dočekalo oko 5.000 razgraganih ljudi, svako sa telefonom i upaljenim blicom u ruci. Domaćin se potrudio da u delegaciji za doček budu devojke i momci u narodnim nošnjama, sa etno muzikom u pozadini i sa poziranjem uz mačeve i štitove. Svako je hteo svoj kadar i svoj selfi.

Posebna priča u najavi ove utakmice je predsednik Kairata Tursengali Alaguzov koji je svakom fudbaleru svog tima obećao po novi automobil ako pobede slavni Real.

Nešto manje halabuke, neopravdano, diže se oko gostovanja Bajern Minhena kod fudbalski "dželata" Crvene zvezde. Šampion Nemačke večeras od 21 čas će na Kipru da odigra svoju utakmicu sa Pafosom koji je sa igračem manje prošle nedelje izdržao u Atini sa Olimpijakosom (0:0). Biće zanimljivo i u malom srpskom fudbalskom derbiju u kojem Atalanta u Bergamu dočekuje belgijski Klub Briž. Lazar Samardžić će na Aleksandra Stankovića...

Posebno će navijački i medijski biti zanimljivo na utakmici Čelsi - Benfika. Trener gostiju Žoze Murinjo dolazi na "Stamford bridž" u goste klubu kojem je od 2004. do 2015. godine doneo čak osam trofeja, od čeka tri titule prvaka Engleske. Ne zna se gde će, ustvari, biti zanimljivije u utorak uveče širom Evrope.

Parovi 2. kola Lige šampiona:

Utorak, 30. septembar:

Atalanta - Klub Briž (18.45), Kairat - Real Madrid (18.45), Atletiko Madrid - Ajntraht (21), Bode/Glimt - Totenhem (21), Čelsi - Benfika (21), Galatasaraj - Liverpul (21), Inter - Slavija (21), Olimpik Marsej - Ajaks (21), Pafos - Bajern (21).

Sreda, 1. oktobar:

Karabag - Kopenhagen (18.45), Rojal Union SG - Njukasl (18.45), Arsenal - Olimpijakos (21), Barselona - Pari Sen Žermen (21), Bajer Leverkuzen - PSV (21), Borusija Dortmund - Atletik Bilbao (21), Monako - Mančester siti (21), Napoli - Sporting (21) i Viljareal - Juventus (21).

