DVA DANA SPEKTAKLA! Nastavlja se Liga šampiona, prštaće na sve strane!

29. 09. 2025. u 12:55

U naredna dva dana biće odigrani mečevi drugog kola fudbalske Lige šampiona, a branilac titule, ekipa Pari Sen Žermena gostovaće u sredu Barseloni.

FOTO: FK Crvena zvezda

Real će igrati u utorak protiv Kairata u Almatiju (gde su Madriđani imali nestvaran, pravi kazahstanski doček), dok će fudbaleri Liverpula gostovati turskom Galatasaraju.

Parovi 2. kola Lige šampiona:

Utorak, 30. septembar:

Atalanta - Klub Briž (18.45), Kairat - Real Madrid (18.45), Atletiko Madrid - Ajntraht (21), Bode/Glimt - Totenhem (21), Čelsi - Benfika (21), Galatasaraj - Liverpul (21), Inter - Slavija (21), Olimpik Marsej - Ajaks (21), Pafos - Bajern (21).

Sreda, 1. oktobar:

Karabag - Kopenhagen (18.45), Rojal Union SG - Njukasl (18.45), Arsenal - Olimpijakos (21), Barselona - Pari Sen Žermen (21), Bajer Leverkuzen - PSV (21), Borusija Dortmund - Atletik Bilbao (21), Monako - Mančester siti (21), Napoli - Sporting (21) i Viljareal - Juventus (21).

Tabela UEFA Lige šampiona

