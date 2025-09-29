DVA DANA SPEKTAKLA! Nastavlja se Liga šampiona, prštaće na sve strane!
U naredna dva dana biće odigrani mečevi drugog kola fudbalske Lige šampiona, a branilac titule, ekipa Pari Sen Žermena gostovaće u sredu Barseloni.
Real će igrati u utorak protiv Kairata u Almatiju (gde su Madriđani imali nestvaran, pravi kazahstanski doček), dok će fudbaleri Liverpula gostovati turskom Galatasaraju.
Parovi 2. kola Lige šampiona:
Utorak, 30. septembar:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Atalanta - Klub Briž (18.45), Kairat - Real Madrid (18.45), Atletiko Madrid - Ajntraht (21), Bode/Glimt - Totenhem (21), Čelsi - Benfika (21), Galatasaraj - Liverpul (21), Inter - Slavija (21), Olimpik Marsej - Ajaks (21), Pafos - Bajern (21).
Sreda, 1. oktobar:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Karabag - Kopenhagen (18.45), Rojal Union SG - Njukasl (18.45), Arsenal - Olimpijakos (21), Barselona - Pari Sen Žermen (21), Bajer Leverkuzen - PSV (21), Borusija Dortmund - Atletik Bilbao (21), Monako - Mančester siti (21), Napoli - Sporting (21) i Viljareal - Juventus (21).
Tabela UEFA Lige šampiona
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
SKANDAL TRESE CEO REGION! Hrvat bi da šamara Dušana Vlahovića
29. 09. 2025. u 08:33
OGLASIO SE SUDIJSKI EKSPERT! Evo šta je rekao o haosu na meču Crvena zvezda - Radnički
29. 09. 2025. u 07:30
"JA I DALjE VOLIM NIKOLU"! Bivši trener Denvera začepio usta celom svetu
29. 09. 2025. u 09:39
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.
29. 09. 2025. u 07:00
USRED TENISKE SEZONE: Novak Đoković otišao u Hrvatsku
VEST da je preminuo čuveni teniski stručnjak Nikola Pilić pogodila je mnoge, a možda najviše njegovog najpoznatijeg đaka, Novaka Đokovića. Zbog toga je on rešio da, usred teniske sezone, ode - u Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 13:05
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)