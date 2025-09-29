SKANDAL TRESE CEO REGION! Hrvat bi da šamara Dušana Vlahovića

DUŠAN Vlahović je u nemilosti čelnika Juventusa i hrvatskog trenera Igora Tudora.

Srbin dobija priliku na kašičicu i kada je dobija on zanalački iskoristi. Naime, Dušan Vlahović je na četiri meča Serije A odigrao ukupno 168 minuta, a postigao je dva gola i učestvovao u pobedama protiv Parme i Đenove. Za pola sata u Ligi šampiona upisao je dva gola i asistenciju - u remiju (4:4) protiv Borusije iz Dortmunda.

Ali, hrvatski influenser i fudbalski analitičar sa društvenih mreža poznat kao "Malajski Tapir" savetovao je trenera Juventisa Igora Tudora da išamara Dušana Vlahovića, jer mu je potrebno buđenje.

- Tudor je potencijalno taj tip koji može da ga ošamari nekoliko puta, da se ovaj vrati na fabrička podešavanja, kako Bog zapoveda - rekao je influsenser poznat kao "Malajski Tapir" .

Hrvat smatra da je Dušanov problem što nema kontinuitet.

- Vlahoviću nikad nije bio problem da postigne dva komada na utakmici kao protiv Dortmunda. Ili da zaređa nekoliko dobrih mečeva gde će biti prevaga. Ubija ga to što nije konzistentan. Što mu glava, barem do sada, nije dala da održi taj nivo barem jednu sezonu - kako Bog zapoveda. Vlahović je prošle sezone postigao četiri gola od šestog do devetog kola i onda od desetog do 22. kola samo jedan gol. Posle toga je postigao u dve utakmice koje je igrao, pa je onda od 27. sve do kraja sezone opet samo jedan gol. Ista stvar se dogodila sezonu pre toga. Prva četiri kola, on postiže četiri gola i onda od petog do 16. kola postiže samo jedan pogodak. Upadne u dobru formu, sredinom sezone, postigne gomilu golova i na kraju opet od 27. do 38. kola postigne samo jedan gol. Vlahović još jednom krene sa četiri gola u četiri utakmice, ali se dogodi da od 22. do 32. kola ne postigne nijedan. Ima nula asistencija iako je igrao skoro svaku utakmicu po 90 minuta. Zato sam i govorio do sada da Vlahoviću treba jedno veliko buđenje.

Hrvat je malo preterao kako sa agresijom tako i sa konstatacijama, jer sezona samo što je počela...

