KAKAV PREOKRET ARSENALA: NJukasl bio blizu senzacije, "tobdžije" u nadoknadi do pobede

ARSENAL je bio blizu kiksa, ali je uspeo posle preokreta da savlada Njukasl sa 2:1 na "Sent Džejmsis parku" u 6. kolu Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

"Tobdžije" su ponovo pokazale koliko su opasni iz prekida. Niko ih ne izvodi kao oni i opet su na taj način stigli do trijumfa.

Jasno je da "svrakama" nedostaje Aleksander Isak koji je rešetao mreže prošle sezone. Zamena je stigla u vidu Nika Voltemadea koji počinje da se isplaćuje. Nemac je u 34. minutu uspeo da savlada Davida Raju.

Dugo je prednost čuvao domaćin, ali kako je vreme prolazilo tako su izabranici Mikela Artete sve više pritiskali i nagrađeni su za takav pristup.

Gosti su u 84. minutu uspeli da izjednače rezultat. Deklan Rajs je poslao sjajan centaršut, najviši u skoku bio je Mikel Merino i uspeo je da matira Nika Poupa.

Kad se očekivalo da meč bude okončan nerešenim rezultatom, na scenu je stupio Gabijel. Korner je izveo Martin Odegard, a Brazilac je odlično skočio i doneo klubu iz Londona tri boda.

Arsenal je drugi na tabeli sa 13 bodova, Njukasl zauzima 15. mesto sa šest bodova.

