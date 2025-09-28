Fudbal

KAKAV PREOKRET ARSENALA: NJukasl bio blizu senzacije, "tobdžije" u nadoknadi do pobede

Časlav Vuković

28. 09. 2025. u 20:04

ARSENAL je bio blizu kiksa, ali je uspeo posle preokreta da savlada Njukasl sa 2:1 na "Sent Džejmsis parku" u 6. kolu Premijer lige.

КАКАВ ПРЕОКРЕТ АРСЕНАЛА: Њукасл био близу сензације, тобџије у надокнади до победе

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

"Tobdžije" su ponovo pokazale koliko su opasni iz prekida. Niko ih ne izvodi kao oni i opet su na taj način stigli do trijumfa.

Jasno je da "svrakama" nedostaje Aleksander Isak koji je rešetao mreže prošle sezone. Zamena je stigla u vidu Nika Voltemadea koji počinje da se isplaćuje. Nemac je u 34. minutu uspeo da savlada Davida Raju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Dugo je prednost čuvao domaćin, ali kako je vreme prolazilo tako su izabranici Mikela Artete sve više pritiskali i nagrađeni su za takav pristup.

Gosti su u 84. minutu uspeli da izjednače rezultat. Deklan Rajs je poslao sjajan centaršut, najviši u skoku bio je Mikel Merino i uspeo je da matira Nika Poupa.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kad se očekivalo da meč bude okončan nerešenim rezultatom, na scenu je stupio Gabijel. Korner je izveo Martin Odegard, a Brazilac je odlično skočio i doneo klubu iz Londona tri boda.

Arsenal je drugi na tabeli sa 13 bodova, Njukasl zauzima 15. mesto sa šest bodova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JK MISLILA DA VIKI GORI KUĆA: Pokušala sam da je spasim, a ona se krila sa Cecom u dvorištu (VIDEO)

JK MISLILA DA VIKI GORI KUĆA: "Pokušala sam da je spasim, a ona se krila sa Cecom u dvorištu" (VIDEO)