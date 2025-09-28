Fudbal

DRUGI TRIJUMF ZA SASUOLO U SERIJI A: Matić i ekipa savladali Udineze u petom kolu italijanskog prvenstva

Filip Milošević

28. 09. 2025. u 15:02

Fudbaleri Sasuola pobedili su danas u Ređo Emiliji ekipu Udinezea rezultatom 3:1 (2:0) u meču petog kola Serije A.

ДРУГИ ТРИЈУМФ ЗА САСУОЛО У СЕРИЈИ А: Матић и екипа савладали Удинезе у петом колу италијанског првенства

FOTO: printskrin/Tviter/MUFC_redarmy99

Golove za Sasuolo postigli su Arman Lorijen u 8, Ismael Kone u 12. i Edoardo Janoni u 81. minutu. Jedini strelac za Udineze bio je Kinan Dejvis u 55. minutu.

Nekadašnji fudbalski reprezentativac Srbije Nemanja Matić odigrao je ceo meč za Sasuolo.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Fudbaleri Sasuola se nalaze na 12. mestu na tabeli Serije A sa šest bodova, dok je Udineze na 10. poziciji sa sedam.

Fudbaleri Udinezea će u narednom, šestom kolu italijanskog prvenstva dočekati Kaljari, dok će Sasuolo gostovati Veroni.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAKO SE PRAVILNO CELIVA IKONA: Iguman otkrio u čemu mnogi vernici greše
Društvo

0 0

KAKO SE PRAVILNO CELIVA IKONA: Iguman otkrio u čemu mnogi vernici greše

ULAZAK u crkvu ili manastir kod ljudi izaziva različite emocije, a ponekad i nedoumice. Bez obzira na versku pozadinu ili sopstvena uverenja, mnogi se suočavaju s neizvesnošću oko toga kako treba da se ponašaju prilikom dolaska u svetilište. Ovo osećanje nesigurnosti često potiče iz poštovanja prema verskim običajima i tradicijama, kao i želje da se poštuju pravila i norme zajednice.

28. 09. 2025. u 14:38

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MIHINA UDOVICA - PROVOCIRA: Koža, crna čipka i tetovaža zmije (FOTO)

MIHINA UDOVICA - PROVOCIRA: Koža, crna čipka i tetovaža zmije (FOTO)