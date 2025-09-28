DRUGI TRIJUMF ZA SASUOLO U SERIJI A: Matić i ekipa savladali Udineze u petom kolu italijanskog prvenstva
Fudbaleri Sasuola pobedili su danas u Ređo Emiliji ekipu Udinezea rezultatom 3:1 (2:0) u meču petog kola Serije A.
Golove za Sasuolo postigli su Arman Lorijen u 8, Ismael Kone u 12. i Edoardo Janoni u 81. minutu. Jedini strelac za Udineze bio je Kinan Dejvis u 55. minutu.
Nekadašnji fudbalski reprezentativac Srbije Nemanja Matić odigrao je ceo meč za Sasuolo.
Fudbaleri Sasuola se nalaze na 12. mestu na tabeli Serije A sa šest bodova, dok je Udineze na 10. poziciji sa sedam.
Fudbaleri Udinezea će u narednom, šestom kolu italijanskog prvenstva dočekati Kaljari, dok će Sasuolo gostovati Veroni.
