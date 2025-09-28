Fudbal

VELIKI PROBLEMI ZA MADRIĐANE: Real bez stuba odbrane oko mesec dana zbog povrede

Filip Milošević

28. 09. 2025. u 13:46

Fudbaler Reala Dani Karvahal odsustvovaće najmanje četiri nedelje van terena zbog povrede mišića desne noge, prenose danas španski mediji.

ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ ЗА МАДРИЂАНЕ: Реал без стуба одбране око месец дана због повреде

Foto: Profimedia

Karvahal (33) se povredio u subotu na meču sedmog kola La Lige protiv gradskog rivala Atletika. Real je poražen rezultatom 5:2, a Karvahal je zbog povrede zamenjen u 59. minutu.

Real je danas saopštio da je posle dodatnih pregleda utvrđeno da je iskusni fudbaler doživeo povredu desne noge, ali madridski klub nije saopštio koliko će Karvahal morati da odsustvuje van terena.

Međutim, španski mediji tvrde da fudbalera Reala očekuje pauza od najmanje četiri nedelje.

