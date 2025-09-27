VARNICE POSLE OFK BEOGRAD - PARTIZAN! Simo Krunić, trener "romantičara", imao šta da poruči crno-belima!
OFK Beograd i Partizan odigrali su vrlo zanimljiv meč 10. kola Superlige Srbije, a posle te utakmice u Zaječaru trener "romantičara" je imao zanimljivu izjavu.
Podsetimo, Partizan je savladao OFK Beograd i prestigao Zvezdu na čelu tabele, posle čega je strateg domaćih stao pred kameru TV Arena sport.
Istakavši najpre da bi bio zadovoljan bodom, ali da je prvi Partizanov gol "presekao" njegovu ekipu, nastavio je ovako:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Mi smo dosta "čistih" lopti izgubili, malo smo se mučili... Gledaćemo da izvučemo pouke iz ove utakmice, da bi u narednim mogli da popravimo našu igru - rekao je šef stručnog štaba "romantičara"
Reporteka Arene sport ga je tada upitala da li bi imao šta da kaže povodom toga što je sada odlučeno da se utakmica igra u Zaječaru, gde OFK Beograd nije igrao od početka ove sezone, i da li će i naredne utakmice igrati u tom gradu:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Mi ćemo nastaviti da igramo ovde dok naš stadion ne bude završen, ali nije mi jasno zbog čega su te neke... Evo, ovamo imamo prelep stadion, publika, dobar teren, dobri svi uslovi. Uopšte ne razumem ko je postavljao pitanje... Mi smo prošlu godinu, celu godinu, igrali smo u Zaječaru i bilo nam je super. To ne razumem. Vidite ovaj ambijent, dobar teren... Ne razumem. Putujemo i mi. Mi smo prošle godine putovali... Mislim, svi su imali samo jednom to putovanje (u Zaječar) a mi smo svake sedmice bili gosti, što se tiče putovanja, pa nam nije smetalo. Nema nikakve veze ova promena sada, mi nemamo naš teren, zbog bezbednosnih uslova smo prešli u Zaječar, zbog organizacije utakmice i ne razumem uopšte ljutnju sa druge strane - zaključio je Simo Krunić.
Ne propustite:
"A SAD NA MUZIKU!" Partizan pobedio OFK Beograd, a onda je ovako reagovao Srđan Blagojević, trener crno-belih!
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
"DELIJE" ZOVU NA DOČEK VLADIMIRA STOJKOVIĆA! "Vri" na Marakani, ovako nešto se ne pamti!
27. 09. 2025. u 16:33
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).
27. 09. 2025. u 07:20
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 18:54
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)