VARNICE POSLE OFK BEOGRAD - PARTIZAN! Simo Krunić, trener "romantičara", imao šta da poruči crno-belima!

OFK Beograd i Partizan odigrali su vrlo zanimljiv meč 10. kola Superlige Srbije, a posle te utakmice u Zaječaru trener "romantičara" je imao zanimljivu izjavu.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, Partizan je savladao OFK Beograd i prestigao Zvezdu na čelu tabele, posle čega je strateg domaćih stao pred kameru TV Arena sport.

Istakavši najpre da bi bio zadovoljan bodom, ali da je prvi Partizanov gol "presekao" njegovu ekipu, nastavio je ovako:

- Mi smo dosta "čistih" lopti izgubili, malo smo se mučili... Gledaćemo da izvučemo pouke iz ove utakmice, da bi u narednim mogli da popravimo našu igru - rekao je šef stručnog štaba "romantičara"

Reporteka Arene sport ga je tada upitala da li bi imao šta da kaže povodom toga što je sada odlučeno da se utakmica igra u Zaječaru, gde OFK Beograd nije igrao od početka ove sezone, i da li će i naredne utakmice igrati u tom gradu:

- Mi ćemo nastaviti da igramo ovde dok naš stadion ne bude završen, ali nije mi jasno zbog čega su te neke... Evo, ovamo imamo prelep stadion, publika, dobar teren, dobri svi uslovi. Uopšte ne razumem ko je postavljao pitanje... Mi smo prošlu godinu, celu godinu, igrali smo u Zaječaru i bilo nam je super. To ne razumem. Vidite ovaj ambijent, dobar teren... Ne razumem. Putujemo i mi. Mi smo prošle godine putovali... Mislim, svi su imali samo jednom to putovanje (u Zaječar) a mi smo svake sedmice bili gosti, što se tiče putovanja, pa nam nije smetalo. Nema nikakve veze ova promena sada, mi nemamo naš teren, zbog bezbednosnih uslova smo prešli u Zaječar, zbog organizacije utakmice i ne razumem uopšte ljutnju sa druge strane - zaključio je Simo Krunić.

