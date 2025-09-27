"OPASNI SU!" Vladan Milojević pred Zvezda - Radnički upozorio na jednu stvar, ali i na jednog čoveka

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti kragujevački Radnički u 10. kolu Superlige Srbije. Pre meča je na pitanja predstavnika medija odgovarao šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević. ‍

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, Zvezda i Seltik su u vrlo interesantnom duelu podelili plen na startu Lige Evrope, a pred gostovanje Portu srpski prvak ima obaveze na domaćoj sceni,

- Mislim da se Radnički dosta stabilizovao dolaskom novog trenera. Oni su i pod komandom Feđe Dudića igrali jako dobro, pravili su jako dobre rezultate. Međutim, sigurno dolaskom Lukovića, svedoci smo da poslednjih četiri, pet utakmica igraju jako dobro, da su se stabilizovali. Jedna opasna ekipa, dobra. Tako da, ima dosta dobrih igrača koji su ostali još od prošle godine, jaki su kao kolektiv - počeo je trener beogradskih crveno-belih.

Radnički iz Kragujevca sada sa klupe predvodi bivši Zvezdin fudbaler, nekadašnji reprezentativac Aleksandar Luković.

- Lukovića znam, jedan mlad, ambiciozan trener, koji je imao i dobru igračku karijeru, igrao je u dobrim klubovima. Izuzetno mi je drago uvek kada se bivši igrači opredele da krenu za trenerskim pozivom. Mislim da je to Srbiji potrebno i verujem da će Luković u budućnosti biti jako dobar trener.

Danas nakon treninga Milojević će znati koji igrači će početi utakmicu.

- Mi smo ušli u seriju igranja nedelja, četvrtak, na svaka četiri dana, tako da pored oporavka imaćemo utakmice, što u prvenstvu, što u Ligi Evrope. Profesionalci smo, bićemo spremni, videćemo danas posle treninga za koji ćemo se sastav sutra opredeliti.

Rade Krunić je u završnoj fazi oporavka od povrede.

- Mislim da smo u završnoj fazi njegovog oporavka. Danas ili sutra treba da uradi kontrolni pregled i posle toga ćemo znati više - zaključio je Vladan Milojević.

