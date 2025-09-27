ZVEZDA MISLI NA BUDUĆNOST: Talentovani golman produžio ugovor sa crveno-belima! (FOTO)
CRVENA zvezda je u poslednje vreme često pružala priliku mladim igračima. To bi moglo da se nastavi nakon što je talentovani golman Savo Radanović potpisao novi ugovor sa šampionom Srbije.
On se obavezao na vernos crveno-belima do 2028. godine. Inače, on je najmlađi debitant u istoriji kluba.
- Znači mi poverenje koje mi je ukazao najveći klub na Balkanu. To mi daje potrebno samopouzdanje i zahvalan sam na pruženoj prilici. Velika mi je čast što sam najmlađi debitant u istoriji kluba, a u isto vreme to je i pozitivan pritisak da ukazano poverenje u narednim godinama opravdam - rekao je Radanović.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ovaj 16-godišnjak iz Trebinja uveliko trenira sa prvim timom.
- Treniram sa golmanima prvog tima već duži vremenski period. Mateus, Glazer i Guteša, svi smo pre svega sjajni prijatelji i stalno smo u kontaktu. Daju mi pregršt saveta, trudim se da sve usvojim i napredujem.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Istakao je da kod njega ima još dosta prostora za napredak.
- Prostor za napredak vidim u svim segmentima, kako fudbalskim, tako i mentalnim. Znače mi minuti u dresu Grafičara, pružaju mi seniorsko iskustvo, koje retko ko može da stekne u mojim godinama, te hvala svima na ukazanoj šansi, nadam se da ću je opravdati - zaključio je Radanović.
Podsetimo, Crvena zvezda u nedelju od 19 časova dočekuje kragujevački Radnički u 10. kolu Superlige Srbije.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
VEOMA LOŠE VESTI ZA CRVENU ZVEZDU: Klub se oglasio zbog Ajzee Kenana
27. 09. 2025. u 08:16
KAKVO BI OVO POJAČANjE BILO: Murinjo hoće da vidi čuvenog napadača u Benfiki
27. 09. 2025. u 11:16
SINER SE MUČIO, ALI POBEDIO: Italijan se plasirao u četvrtfinale Pekinga
27. 09. 2025. u 11:53
TENISKI SVET U ŠOKU! Arina Sabalenka objavila provokativne fotografije sa sestrom (FOTO)
19. 09. 2025. u 09:12
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).
27. 09. 2025. u 07:20
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 15:54
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)