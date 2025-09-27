Fudbal

ZVEZDA MISLI NA BUDUĆNOST: Talentovani golman produžio ugovor sa crveno-belima! (FOTO)

Новости онлине

27. 09. 2025. u 14:23

CRVENA zvezda je u poslednje vreme često pružala priliku mladim igračima. To bi moglo da se nastavi nakon što je talentovani golman Savo Radanović potpisao novi ugovor sa šampionom Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

On se obavezao na vernos crveno-belima do 2028. godine. Inače, on je najmlađi debitant u istoriji kluba.

- Znači mi poverenje koje mi je ukazao najveći klub na Balkanu. To mi daje potrebno samopouzdanje i zahvalan sam na pruženoj prilici. Velika mi je čast što sam najmlađi debitant u istoriji kluba, a u isto vreme to je i pozitivan pritisak da ukazano poverenje u narednim godinama opravdam - rekao je Radanović.

Ovaj 16-godišnjak iz Trebinja uveliko trenira sa prvim timom.

- Treniram sa golmanima prvog tima već duži vremenski period. Mateus, Glazer i Guteša, svi smo pre svega sjajni prijatelji i stalno smo u kontaktu. Daju mi pregršt saveta, trudim se da sve usvojim i napredujem.

Foto: ФОТО: ФК Црвена звезда

Istakao je da kod njega ima još dosta prostora za napredak.

- Prostor za napredak vidim u svim segmentima, kako fudbalskim, tako i mentalnim. Znače mi minuti u dresu Grafičara, pružaju mi seniorsko iskustvo, koje retko ko može da stekne u mojim godinama, te hvala svima na ukazanoj šansi, nadam se da ću je opravdati - zaključio je Radanović.

Podsetimo, Crvena zvezda u nedelju od 19 časova dočekuje kragujevački Radnički u 10. kolu Superlige Srbije.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

