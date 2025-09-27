Fudbal

KAKVO BI OVO POJAČANJE BILO: Murinjo hoće da vidi čuvenog napadača u Benfiki

Časlav Vuković

27. 09. 2025. u 11:16

ŽOZE Murinjo je nedavno preuzeo Benfiku i odmah je krenulo da se priča ko ga bi mogao da dovede na zimu. Na površinu je isplivalo jedno veliko ime.

КАКВО БИ ОВО ПОЈАЧАЊЕ БИЛО: Мурињо хоће да види чувеног нападача у Бенфики

FOTO: Tanjug/AP

Kako prenosi španska "Marka" iskusni portugalski stručnjak želi u Lisabonu da vidi Karima Benzemu sa kojim je imao veoma dobru saradnju u Real Madridu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ističe se da "orlovi" žele da angažuju Francuza u zimskom prelaznom roku, šest meseci pre nego što mu istekne ugovor u Al Itihadu.

Sjajni napadač ozbiljno razmatra ponudu i zbog toga tim iz Saudijske Arabije ništa ne prepušta slučaju, te mu je spremio ugovor do 2027. godine.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Benzema je prošle sezone nosio Al Itihad do titule sa 21 golom i devet asistencija na 29 prvesntvenih utamkmica.

Iako će u decembru napuniti 38 godina jasno je da i dalje sa lakoćom može da trese protivničke mreže i nema sumnje da bi bio veliko pojačanje za Benfiku.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
Tip fudbal

0 0

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).

27. 09. 2025. u 07:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!

DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!