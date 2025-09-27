KAKVO BI OVO POJAČANJE BILO: Murinjo hoće da vidi čuvenog napadača u Benfiki
ŽOZE Murinjo je nedavno preuzeo Benfiku i odmah je krenulo da se priča ko ga bi mogao da dovede na zimu. Na površinu je isplivalo jedno veliko ime.
Kako prenosi španska "Marka" iskusni portugalski stručnjak želi u Lisabonu da vidi Karima Benzemu sa kojim je imao veoma dobru saradnju u Real Madridu.
Ističe se da "orlovi" žele da angažuju Francuza u zimskom prelaznom roku, šest meseci pre nego što mu istekne ugovor u Al Itihadu.
Sjajni napadač ozbiljno razmatra ponudu i zbog toga tim iz Saudijske Arabije ništa ne prepušta slučaju, te mu je spremio ugovor do 2027. godine.
Benzema je prošle sezone nosio Al Itihad do titule sa 21 golom i devet asistencija na 29 prvesntvenih utamkmica.
Iako će u decembru napuniti 38 godina jasno je da i dalje sa lakoćom može da trese protivničke mreže i nema sumnje da bi bio veliko pojačanje za Benfiku.
