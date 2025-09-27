KAKVO BI OVO POJAČANJE BILO: Murinjo hoće da vidi čuvenog napadača u Benfiki

ŽOZE Murinjo je nedavno preuzeo Benfiku i odmah je krenulo da se priča ko ga bi mogao da dovede na zimu. Na površinu je isplivalo jedno veliko ime.

FOTO: Tanjug/AP

Kako prenosi španska "Marka" iskusni portugalski stručnjak želi u Lisabonu da vidi Karima Benzemu sa kojim je imao veoma dobru saradnju u Real Madridu.

💥 Jose Mourinho, ara transfer döneminde Karim Benzema'yı kadrosunda görmek istiyor. (Marca) pic.twitter.com/8ORankhKGF — Sky Spor TR (@Skyspor_Tr) September 27, 2025

Ističe se da "orlovi" žele da angažuju Francuza u zimskom prelaznom roku, šest meseci pre nego što mu istekne ugovor u Al Itihadu.

Sjajni napadač ozbiljno razmatra ponudu i zbog toga tim iz Saudijske Arabije ništa ne prepušta slučaju, te mu je spremio ugovor do 2027. godine.

Benzema je prošle sezone nosio Al Itihad do titule sa 21 golom i devet asistencija na 29 prvesntvenih utamkmica.

Iako će u decembru napuniti 38 godina jasno je da i dalje sa lakoćom može da trese protivničke mreže i nema sumnje da bi bio veliko pojačanje za Benfiku.

