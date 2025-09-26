OTVORENO NOVO KOLO SUPERLIGE SRBIJE: Radnik iz Surdulice pregazio "traktoriste"

Fudbaleri Radnika iz Surdulice pobedili su večeras na svom terenu IMT rezulatom 2:0 u prvom meču 10. kola Superlige Srbije.

FOTO: A. Ilić

Golove za Radnik postigli su Vukašin Bogdanović u četvrtom i Sandro Tremule u 27. minutu.

Radnik se nalazi na 10. mestu na tabeli Superlige Srbije sa 10 bodova i u narednom kolu gostovaće Radničkom u Nišu.

IMT je na 12. poziciji na tabeli sa takođe 10 bodova, a u sledećem kolu dočekaće Spartak iz Subotice.

