LEKARI GA ŠOKIRALI! "Gol-mašina" završila karijeru pre nego što je htela! (VIDEO)

Najnovije vesti iz fudbala rastužile su mnoge ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".

Bivši napadač nekoliko poznatih klubova, od Herenvena, preko Volfsburga i Sportinga, do Utrehta i, konačno, NECa, Bas Dost morao je da završi karijeru pre nego što je želeo - iz zdravstvenih razloga.

Ovaj 36-godišnjak se 29. oktobra 2023. godine, na ligaškoj utakmici protiv AZ Alkmara, iznenada srušio na terenu u 90. minutu.

Nakon što je hitna medicinska pomoć dovela do toga da se Dost vrati svesti, prevezen je u bolnicu. Utakmica je prekinuta pri rezultatu 2-1 za NEC Najmegen, a posle nje Dost je rekao da se „dobro oseća“.

Međutim, nije mogao da igra do kraja sezone 2023/2024, a onda mu istekao ugovor dok je čekao dozvolu lekara.

Taman je mislio da će je dobiti, ali...

Lekari, koji su Holanđaninu dijagnostikovali upalu srčanog mišića (miokarditis), posle čega se nadao da će se vratiti fudbalu, sledeći primer Eriksena i Blinda, sada su ga rastužili.

- Očekivao sam da će se upala povući u roku od šest meseci. U decembru sam mislio da ću moći ponovo da igram fudbal sledeće sezone. Ali u martu sam imao skeniranje koje je bilo šokantno. Upala se skoro potpuno vratila. Bio je to šamar u lice... - otkrio je Dost, koji je 18 puta nastupio za holandsku reprezentaciju.

"Gol-mašina", kako su ga zvali kada je u dresu Sportinga dao 76 pogodaka na 84 prvenstvena meča, tako je završio karijeru pre nego što je želeo - a iako 36 godina i deluju kao "sasvim u redu" za fudbalsku penziju, kao neko ko je od 2023. uzalud čekao "zeleno svetlo" lekara, Dost sa tugom okončava igračke dane.

