LEKARI GA ŠOKIRALI! "Gol-mašina" završila karijeru pre nego što je htela! (VIDEO)
Najnovije vesti iz fudbala rastužile su mnoge ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
Bivši napadač nekoliko poznatih klubova, od Herenvena, preko Volfsburga i Sportinga, do Utrehta i, konačno, NECa, Bas Dost morao je da završi karijeru pre nego što je želeo - iz zdravstvenih razloga.
Ovaj 36-godišnjak se 29. oktobra 2023. godine, na ligaškoj utakmici protiv AZ Alkmara, iznenada srušio na terenu u 90. minutu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Nakon što je hitna medicinska pomoć dovela do toga da se Dost vrati svesti, prevezen je u bolnicu. Utakmica je prekinuta pri rezultatu 2-1 za NEC Najmegen, a posle nje Dost je rekao da se „dobro oseća“.
Međutim, nije mogao da igra do kraja sezone 2023/2024, a onda mu istekao ugovor dok je čekao dozvolu lekara.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Taman je mislio da će je dobiti, ali...
Lekari, koji su Holanđaninu dijagnostikovali upalu srčanog mišića (miokarditis), posle čega se nadao da će se vratiti fudbalu, sledeći primer Eriksena i Blinda, sada su ga rastužili.
- Očekivao sam da će se upala povući u roku od šest meseci. U decembru sam mislio da ću moći ponovo da igram fudbal sledeće sezone. Ali u martu sam imao skeniranje koje je bilo šokantno. Upala se skoro potpuno vratila. Bio je to šamar u lice... - otkrio je Dost, koji je 18 puta nastupio za holandsku reprezentaciju.
"Gol-mašina", kako su ga zvali kada je u dresu Sportinga dao 76 pogodaka na 84 prvenstvena meča, tako je završio karijeru pre nego što je želeo - a iako 36 godina i deluju kao "sasvim u redu" za fudbalsku penziju, kao neko ko je od 2023. uzalud čekao "zeleno svetlo" lekara, Dost sa tugom okončava igračke dane.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
OBRT! Dušan Vlahović na meti najvećeg evropskog giganta
26. 09. 2025. u 11:32
KAKVA DRAMA! Bacio tiket u đubre, pa shvatio da je dobitan! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
26. 09. 2025. u 14:30
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.
26. 09. 2025. u 17:19
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)