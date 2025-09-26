ŠOK NA OSTRVU! Preminuo bivši fudbaler Arsenala u 22. godini
TUGA!
Bili Vigar, napadač Čičester Sitija, preminuo je u 22. godini pošto je prošle subote na utakmici regionalne Istmijan lige zadobio povrede glave, prenosi Gardijan. U pitanju je sedmi rang britanskog fudbala.
- Posle pretrpljenih velikih povreda mozga prethodne subote, Bili Vigar je uveden u veštački izazvanu komu. U utorak je bio podvrgnut operaciji da bi imao bilo kakve šanse da se oporavi, ali on je preminuo u četvrtak ujutru. Njegova porodica je skrhana činjenicom da se ovo dogodilo dok je igrao sport koji je voleo”, stoji u saopštenju Čičester Sitija.
Do povrede je došlo u 13. minutu meča Vingejt end Finči – Čičester, posle čega je duel prekinut.
Vigar je 2017. godine postao član Arsenalove akademije, a sa “Tobdžijama” je 2022. godine potpisao i profesionalni ugovor. Bio je na pozajmicama u Derbiju, gde je igrao za tim do 21 godine, Istborn Borouu i Hejstings Junajtedu, a ugovor sa Čičesterom je potpisao pred start tekuće sezone.
Čičester je objavio da su sve utakmice ovog kluba odložene do daljeg.
