ŠOK NA OSTRVU! Preminuo bivši fudbaler Arsenala u 22. godini

Bili Vigar, napadač Čičester Sitija, preminuo je u 22. godini pošto je prošle subote na utakmici regionalne Istmijan lige zadobio povrede glave, prenosi Gardijan. U pitanju je sedmi rang britanskog fudbala.

- Posle pretrpljenih velikih povreda mozga prethodne subote, Bili Vigar je uveden u veštački izazvanu komu. U utorak je bio podvrgnut operaciji da bi imao bilo kakve šanse da se oporavi, ali on je preminuo u četvrtak ujutru. Njegova porodica je skrhana činjenicom da se ovo dogodilo dok je igrao sport koji je voleo”, stoji u saopštenju Čičester Sitija.

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.



We request that his family's privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025

Do povrede je došlo u 13. minutu meča Vingejt end Finči – Čičester, posle čega je duel prekinut.

Vigar je 2017. godine postao član Arsenalove akademije, a sa “Tobdžijama” je 2022. godine potpisao i profesionalni ugovor. Bio je na pozajmicama u Derbiju, gde je igrao za tim do 21 godine, Istborn Borouu i Hejstings Junajtedu, a ugovor sa Čičesterom je potpisao pred start tekuće sezone.

Čičester je objavio da su sve utakmice ovog kluba odložene do daljeg.

