NAREDNI RIVAL ZVEZDE U LIGI EVROPE SLAVIO U NADOKNADI: Porto "srušio" Salzburg na gostovanju u poslednjim momentima meča

Fudbaleri Salzburga dočekali su Porto u prvom kolu ligaškog dela Lige Evrope i izgubili sa 1:0.

FOTO: EPA

Tokom prvog poluvremena gosti iz Portugala su bili opasni, stvorili nekoliko šansi, ali nisu uspeli da postignu gol.

Otišlo se u drugo poluvreme gde je tim sa "Dragaa" delovao nezainsteresovano i pomalo nemoćno, te nisu stvorili ozbiljnu priliku, dok je Salzburgu poništen jedan pogodak i promašili su nekoliko "zicer" situacija.

Ipak, Porto je iz jedne na prvo oko ne tako ozbiljne šanse došao do pogotka u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena, te stigao do važnog trijumfa, otvorišvši ovu sezonu Lige Evrope na dobar način.

Porto će u narednoj rundi dočekati Crvenu zvezdu.

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta