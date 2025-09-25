NAREDNI RIVAL ZVEZDE U LIGI EVROPE SLAVIO U NADOKNADI: Porto "srušio" Salzburg na gostovanju u poslednjim momentima meča
Fudbaleri Salzburga dočekali su Porto u prvom kolu ligaškog dela Lige Evrope i izgubili sa 1:0.
Tokom prvog poluvremena gosti iz Portugala su bili opasni, stvorili nekoliko šansi, ali nisu uspeli da postignu gol.
Otišlo se u drugo poluvreme gde je tim sa "Dragaa" delovao nezainsteresovano i pomalo nemoćno, te nisu stvorili ozbiljnu priliku, dok je Salzburgu poništen jedan pogodak i promašili su nekoliko "zicer" situacija.
Ipak, Porto je iz jedne na prvo oko ne tako ozbiljne šanse došao do pogotka u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena, te stigao do važnog trijumfa, otvorišvši ovu sezonu Lige Evrope na dobar način.
Porto će u narednoj rundi dočekati Crvenu zvezdu.
