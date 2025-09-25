RIVALI ZVEZDE U LIGI EVROPE TRIJUMFOVALI: Lil i FCSB ubojiti u prvom kolu drugog po rangu evropskog takmičenja
Fudbaleri Lila pobedili su večeras na svom terenu ekipu Brana rezultatom 2:1 u utakmici prvog kola Lige Evrope.
Golove za Lil postigli su Hamza Igaman u 54. i Olivije Žiru u 80. minutu. Jedini strelac za goste bio je Sevar Magnuson u 60. minutu.
Lil će u drugom kolu LE gostovati Romi, dok će Bran dočekati Utreht.
Rumunska ekipa FCSB savladala je u gostima Go Ahed Igls rezultatom 1:0 u prvom kolu LE. Jedini strelac za goste bio je David Mikulesku u 13. minutu.
FCSB će u drugom kolu LE dočekati Jang Bojs, dok će Go Ahed Igls igrati sa Panatinaikosom u Atini.
