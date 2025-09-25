HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Navijači iz Srbije stigli u Zagreb, a onda su usred Maksimira uradili ovo... (FOTO)
Fudbaleri Dinama iz Zagreba pobedili su na svom terenu Fenerbahče sa 3:1, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige Evrope.
Aktuelni viceprvak Hrvatske poveo je u 21. minutu, kada se posle gužve pred golom turskog tima najbolje snašao Dion Drena Beljo.
Četiri minuta kasnije izjednačenje istanbulskom klubu doneo je Sebastijan Šimanski, koji je precizno šutirao sa ivice kaznenog prostora.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Dinamo je do novog vođstva došao na početku drugog poluvremena, kada je Beljo iz blizine postigao drugi pogodak. Konačan rezultat postavio je Monsef Bakrar u petom minutu sudijske nadoknade.
Međutim, ono o čemu hravtski mediji bruje dan kasnije je pojavljivanje navijača iz Srbije na Maksimiru. Naime, na stadionu je bilo više od 13.000 gledalaca, a na gostujućoj tribini, zajedno sa fanovima turskog kluba, našli su se i navijači Novog Pazara, srpskog superligaša. Navijači srpskog i turskog kluba gaje bratske odnose, pa je na tribini razvijen transparent sa grbovima oba kluba i porukom: "Nikad nećeš biti sam".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Hrvati su ostali zatečeni, a Dinamo u narednom kolu gostuje Makabiju u Bačkoj Palanci.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
LIGA EVROPE JE NjEGOVO TAKMIČENjE: Ovo je prilika za Vilu da izađe iz krize, a za Emerija da zacementira mesto među ikonama kluba
ENGLESKA Aston Vila započinje novu evropsku avanturu, ovaj put u Ligi Evrope, takmičenju u kome je njihov trener Unaj Emeri ispisao istoriju.
25. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)