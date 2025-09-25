Fudbal

HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Navijači iz Srbije stigli u Zagreb, a onda su usred Maksimira uradili ovo... (FOTO)

Новости онлине

25. 09. 2025. u 10:37

Fudbaleri Dinama iz Zagreba pobedili su na svom terenu Fenerbahče sa 3:1, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige Evrope.

ХРВАТИ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ! Навијачи из Србије стигли у Загреб, а онда су усред Максимира урадили ово... (ФОТО)

FOTO: EPA

Aktuelni viceprvak Hrvatske poveo je u 21. minutu, kada se posle gužve pred golom turskog tima najbolje snašao Dion Drena Beljo.

Četiri minuta kasnije izjednačenje istanbulskom klubu doneo je Sebastijan Šimanski, koji je precizno šutirao sa ivice kaznenog prostora.

FOTO:Printskrin/IndeksHR

 

Dinamo je do novog vođstva došao na početku drugog poluvremena, kada je Beljo iz blizine postigao drugi pogodak. Konačan rezultat postavio je Monsef Bakrar u petom minutu sudijske nadoknade.

Međutim, ono o čemu hravtski mediji bruje dan kasnije je pojavljivanje navijača iz Srbije na Maksimiru.  Naime, na stadionu je bilo više od 13.000 gledalaca, a na gostujućoj tribini, zajedno sa fanovima turskog kluba, našli su se i navijači Novog Pazara, srpskog superligaša. Navijači srpskog i turskog kluba gaje bratske odnose, pa je na tribini razvijen transparent sa grbovima oba kluba i porukom: "Nikad nećeš biti sam".

FOTO:Printskrin/IndeksHR

 

Hrvati su ostali zatečeni, a Dinamo u narednom kolu gostuje Makabiju u Bačkoj Palanci.

