"NEMA PREDAJE!" Timi Maks Elšnik oduševio "delije" posle Zvezda - Seltik
CRVENA zvezda je odigrala nerešeno - 1:1 na startu Lige Evrope protiv Seltika na stadionu "Rajko Mitić". Utiske posle utakmice izneo je vezista crveno-belih Timi Maks Elšnik.
Reprezentativac Slovenije je istakao da nema predaje, iako šampion Srbije nije trijumfovao.
- Sigurno nam je žao, odlično bi bilo da smo krenuli sa pobedom, ali smo gubili 1:0 i na kraju izvukli bod. Nije lako kad gubiš. Nismo se predali, poginuli smo na terenu. Seltik je dobra ekipa, ima kvalitete, dominantni su u svom prvenstvu. Bila je jako dobra utakmica, otvorena, Mateus je opet bio heroj i spasao nas je par puta. I mi smo na drugoj strani imali nekoliko prilika da damo još neki gol, pogotovo oni centaršutevi u prvom poluvremenu na drugu stativu. Bilo bi nam dosta lakše, ali šta je tu je. Idemo dalje, imamo još sedam utakmica i nećemo se predati - rekao je Elšnik.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsetimo, Crvena zvezda drugu utakmicu u Ligi Evrope igra 2. oktobra protiv Porta u Portugalu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
KAKAV TRILER! Zvezda i Seltik po pljusku odigrali čudesan meč Lige Evrope na Marakani! (VIDEO)
24. 09. 2025. u 22:58 >> 22:58
HRVATI, SMIRITE SE! Srbi otkrili šta se tačno desilo u Zagrebu
24. 09. 2025. u 14:07
OKRŠAJ BIVŠIH PRVAKA EVROPE: Delije će obradovati ovaj podatak - Seltik nikada nije pobedio na gostovanju srpskim klubovima
Crvena zvezda igra svoju prvu utakmicu u Ligi Evrope. Na stadionu "Rajko Mitić" srpski prvak dočekuje škotskog šampiona Seltik.
24. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)