Fudbal

"NEMA PREDAJE!" Timi Maks Elšnik oduševio "delije" posle Zvezda - Seltik

Časlav Vuković

24. 09. 2025. u 23:09

CRVENA zvezda je odigrala nerešeno - 1:1 na startu Lige Evrope protiv Seltika na stadionu "Rajko Mitić". Utiske posle utakmice izneo je vezista crveno-belih Timi Maks Elšnik.

FOTO: M. Vukadinović

Reprezentativac Slovenije je istakao da nema predaje, iako šampion Srbije nije trijumfovao.

- Sigurno nam je žao, odlično bi bilo da smo krenuli sa pobedom, ali smo gubili 1:0 i na kraju izvukli bod. Nije lako kad gubiš. Nismo se predali, poginuli smo na terenu. Seltik je dobra ekipa, ima kvalitete, dominantni su u svom prvenstvu. Bila je jako dobra utakmica, otvorena, Mateus je opet bio heroj i spasao nas je par puta. I mi smo na drugoj strani imali nekoliko prilika da damo još neki gol, pogotovo oni centaršutevi u prvom poluvremenu na drugu stativu. Bilo bi nam dosta lakše, ali šta je tu je. Idemo dalje, imamo još sedam utakmica i nećemo se predati - rekao je Elšnik.

Podsetimo, Crvena zvezda drugu utakmicu u Ligi Evrope igra 2. oktobra protiv Porta u Portugalu.

