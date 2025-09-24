Fudbal

PROBLEM ZA SRBIJU I PIKSIJA: Defanzivac se povredio!

Časlav Vuković

24. 09. 2025. u 20:02

PROBLEM za Lajpcig, ali i reprezentaciju Srbije. Desni bek Kosta Nedeljković se povredio i na terenu ga neće biti nekoliko sedmica.

ПРОБЛЕМ ЗА СРБИЈУ И ПИКСИЈА: Дефанзивац се повредио!

FOTO: M. Vukadinović

To znači da bi vrlo lako moglo da se dogodi da bivši fudbaler Crvene zvezde neće biti na raspolaganju Draganu Stojkoviću Piksiju za utakmice protiv Albanije (11. oktobar) i Andore (14. oktobar).

- Naš devetnaestogodišnji defanzivac pati od stresne reakcije u desnom kolenu. Ova povreda zahteva pažljivo lečenje i period odmora od nekoliko nedelja kako bi se osigurao potpuni oporavak - piše na sajtu ovog Bundesligaša.

Podsetimo, Nedeljković je ove sezone odigrao samo 12 minuta za Lajpcig, dok je za "orlove" protiv Engleske na terenu proveo 45 minuta.

