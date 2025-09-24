PROBLEM ZA SRBIJU I PIKSIJA: Defanzivac se povredio!
PROBLEM za Lajpcig, ali i reprezentaciju Srbije. Desni bek Kosta Nedeljković se povredio i na terenu ga neće biti nekoliko sedmica.
To znači da bi vrlo lako moglo da se dogodi da bivši fudbaler Crvene zvezde neće biti na raspolaganju Draganu Stojkoviću Piksiju za utakmice protiv Albanije (11. oktobar) i Andore (14. oktobar).
- Naš devetnaestogodišnji defanzivac pati od stresne reakcije u desnom kolenu. Ova povreda zahteva pažljivo lečenje i period odmora od nekoliko nedelja kako bi se osigurao potpuni oporavak - piše na sajtu ovog Bundesligaša.
Podsetimo, Nedeljković je ove sezone odigrao samo 12 minuta za Lajpcig, dok je za "orlove" protiv Engleske na terenu proveo 45 minuta.
