LJUDI, DA LI STE NORMALNI? Predrag Mijatović grmi posle haosa u loži Partizana

PORED pobede Crvene zvezde nad Partizanom u 177. "večitom" derbiju, meč je obeležio i sukob Predraga Mijatovića iz lože sa navijačima na zapadnoj tribini.

FOTO: FK Partizan

- Nikada se ne mogu sukobiti sa navijačima Partizana, kao što su pojedinci napisali. To je apsolutno isključeno. Kakav sukob? U pitanju je mnogo teška reč. Pre bih rekao da smo malo žustrije prodiskutovali. Dva, tri navijača ispod lože su mi zamereli što sam posle utakmice ustao i pozdravio se sa delegacijom Crvene zvezde, pružio ruku čelnicima rivala, jer je to u duhu fer-pleja. Bilo da dobiješ ili izgubiš meč, red je da suparniku pružiš ruku. Ja ću to uvek uraditi. Nekolicini dečaka je to zasmetalo, pa su mi rekli: „Mijate, sram te bilo, šta se rukuješ, šta im čestitaš?“ Malo me je to pogodilo. Na to su se nadovezali još neki momci rečima: „Sudije nas stalno..., a ti ništa“. Sad je mene, kao, trebalo da bude sramota što sam nekom sportski pružio ruku posle utakmice i što nisam komentarisao suđenje - rekao je Mijatović za "Mocartsport" i nastavio:

- Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože kako bi ta dva momka bila zadovoljna? Ili da javno kažem da smo izgubili, jer nas je sudija oštetio? U redu, možda arbitar jeste bio naklonjeniji igračima Crvene zvezde, malkice naginjao, ali to su sve bile situacije na sredini terena, bez uticaja na rezultat u najkomplikovanoj utakmici za arbitražu u našem fudbalu. Isti sudija (Nenad Minaković, op. au) je u februaru dosudio penal za nas u nadoknadi meča na Marakani. Moramo da budemo objektivni. Kao neko ko predstavlja Partizan, ne mogu da ispunim želje pojedinih navijača, verovatno od mene očekuju da šutnem delegaciju Crvene zvezde. A sudiji kažem: „Sramota, zbog tebe smo izgubili“. Ja to ne mogu, zato što to nije istina i nije u duhu fer-pleja“.

Nešto je očigledno iziritiralo deo publike.

- Kao što su oni ljuti, zato što smo izgubili, a nije trebalo, tako sam i ja. Živi smo ljudi. I ne možemo da se pravimo fini ponekad: neko će da kaže „sram te bilo“, a ja da kažem „e, hvala ti“. Nisam taj lik. Moram da kažem ono što mislim, svidelo se to nekom ili ne. Isto kao što navijači mogu da kažu meni šta im se ne dopada, mogu i ja njima. Možda ih je nešto iziritiralo, možda i ja iritiram ljude zbog milijardu stvari... Kad sam čuo zamerku od momaka kojima ćale mogu da budem, zašto ne bismo prodiskutovali, ako smo partizanovci? Što da se krijem, iza zida na loži i da se rukujem tako da me niko ne vidi? I to menjamo, što da ne menjamo? U svim velikim, ozbiljnim ligama, čelnici sede jedni do drugih, čak i ručaju zajedno pred utakmicu. Nikakav problem, ali pravo rivalstvo je na terenu. Van njega, zar da izigravam nadmenog čoveka i ne pozdravim nekog iz suparničkog tabora samo da mi neko ne bi zamerio. Ponavljam, ne mogu da uđem u sukob sa navijačima Partizana, ali mogu da prokomentarišem malo žučnije šta se dešava - završio je Mijatović.

