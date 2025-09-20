KAKVI DIVLJACI! Derbi nije ni počeo, a policija privela već 18 osoba

KRENULO je sa divljanjem!

Ilustracija Milutin Labudović

Do početka fudbalske utakmice Hajduka i Dinama na splitskom Poljudu privedeno je 18 osoba.

Među privedenima je šest navijača Hajduka i 12 navijača Dinama, objavila je hrvatska policija, prenosi Hina.

Policija je pozvala na sportsko i korektno navijanje uz napomenu da će sva "protivpravna ponašanja" biti sankcionisana saglasno Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima.

Fudbaleri Hajduka igraju protiv Dinama u derbiju 7. kola SuperSport HNL.

Najveći derbi hrvatskog fudbala Hajduk i Dinamo dočekuju izjednačeni na vrhu tabele, s 13 bodova, s tim da zagrebačka ekipa drži prvo mesto zbog bolje gol razlike.