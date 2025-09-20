Fudbal

DIBIDUS DRUGAČIJI VEČITI DERBI! Gde sada igraju fudbaleri koji su bili protagonisti poslednjeg okršaja Zvezda - Partizan?

Ђ. Самоиловић

20. 09. 2025. u 15:53

POSLEDNjI „večiti“ derbi, ne računajući ovaj današnji koji možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti", nije imao preveliki rezultatski značaj budući da je već na startu plej-ofa Crvena zvezda obezbedila šampionsku titulu i meč sa Partizanom je mogla da odigra bez pritiska. Ipak, nije želeo Vladan Milojević išta da rizikuje pred svojim navijačima, poslao je na teren u tom trenutku najsnažnija adute koje ima, dok je Srđan Blagojević već tada nagovestio da će se Partizan okrenuti svojoj deci u narednoj sezoni i ishod je bio povoljniji za domaćina (2:1).

Od tada pa do danas, oba tima su napravila određene izmene u svojim sastavima ali ni Blagojević ni Milojević nisu mogli da računaju na pola sastava kojem su pružili minute u 176. „večitoj“ bitki. Trener crveno-belih računa na 15 igrača od kojih osam nije tu, isti broj nedostaje i crno-belima s tim da je šef stručnog štaba ekipe iz Humske koristi šesnaestoricu fudbalera.


Zvezda je tada igrala sa Omrijem Glazerom na golu, Jong Vu Seolom, Radetom Krunićem, Veljkom Milosavljevićem i Ebenezerom Ananom u odbrani, vezni red su činili Gelor Kanga i Timi Maks Elšnik, dok je napadački kvartet bio sastavljen od Andrije Maksimovića, Aleksandra Kataija, Felisiija Milsona i Šerifa Endijajea. Sa klupe su ušli Nemanja Radonjić,  Bruno Duarte, Luka Ilić i Milan Rodić.


Kvalitetna poslovna politika najtrofejnijeg srpskog kluba najbolje se ogleda u tome što su sada trojica od momaka koji nisu tu - završili u „ligama petice“. Milosavljević je otišao u Bornmut, Maksimović u Lajpcig, Ilić u Ovijedo i zbirno su doneli crveno-belima 31 milion evra. Dvojica Afrikanaca sa poslednjeg derbija, Šerif (Samsun) i Kanga (Erok), utočište su našli u Turskoj. Rodić je posle osam godina na „Marakani“ zadužio dres švajcarskog Ciriha, dok je Anan pojačao francuskog drugoligaša Sent Etjen.

I Partizan je poput Zvezde ponajviše pretumbao odbranu u odnosu na prošli susret budući da Blagojević danas može da računa samo na Marija Jurčevića od defanzivaca koji su počeli prošli derbi. Doskorašnji kapiten i golman Aleksandar Jovanović (Kodžaeli) i štoper Nihad Mujakić (Ejup) su se obreli u Turkskoj, Aleksandar Filipović je desni bek letonskog RFS a Mihajlo Ilić brani boje Anderelehta. 


Vezni red i napad crno-belih su pretrpeli najmanje promene jer od startera sa prošlog derbija (Ugrešić, Dragojević, Kovač, Kalulu, Vukotić, Milošević), Blagojević ne može da računa samo na Stefana Kovača čiji je prelazak u rusku Baltiku doneo u Humsku 1,2 miliona evra. Kada su u pitanju izmene, Nikola Simić i Milan Roganović su i dalje tu, Aleksandar Šćekić se vratio u Crnu Goru i potpisao za Sutjesku, Zlatan Šehović je otišao u Duklu iz Praga, dok je Marko Živković na papiru i dalje prvotimac Partizana ali nijednom od početka sezone nije bio ni u protokolu. 

Sastavi - prošli derbi


Crvena zvezda
Glazer (ostao) – Seol (ostao),  Krunić (ostao), Milosavljević (Bornmut), Anan (St. Etjen) – Kanga (Erokspor), Elšnik (ostao) – Maksimović (Lajpcig), Katai (ostao), Milson (ostao) – Endijaje (Samsun). Izmene: Radonjić (ostao), Duarte (ostao), Ilić (Ovijedo), Rodić (Cirih). 


Partizan
Jovanović (Kodžaeli) – Filipović (RFS), Ilić (Anderleht), Mujakić (Ejupspor), Jurčević (ostao) – Dragojević (ostao), Ugrešić (ostao), Kovač (Baltika) – Kalulu (ostao), Milošević (ostao), Vukotić (ostao). Izmene: Simić (ostao), Šćekić (Sutjeska), Roganović (ostao), Živković (van tima), Šehović (Dukla). 

