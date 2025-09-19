RADNIK SE GOSTIO U KRUŠEVCU: Surduličani pobedili Napredak u Superligi Srbije

FUDBALERI Radnika pobedili su večeras Napredak u Kruševcu rezultatom 3:1 u prvom meču 9. kola Superlige.

FOTO: Aleksandar Ilić

Za goste je dvostruki strelac bio Daglas Ovusu koji je mrežu rivala tresao u 3. i četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Jedan gol bio je delo Vukašina Bogdanovića koji je bio precizan u 13. minutu. Jedini pogodak za domaćina je autogol Pedra Empisa u 39. minutu.

Posle ove utakmice Radnik je 12. na tabeli Superlige Srbije sa sedam bodova, isti broj ima i Napredak i zauzima 14. mesto.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“