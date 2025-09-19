Fudbal

RADNIK SE GOSTIO U KRUŠEVCU: Surduličani pobedili Napredak u Superligi Srbije

Časlav Vuković

19. 09. 2025. u 22:09

FUDBALERI Radnika pobedili su večeras Napredak u Kruševcu rezultatom 3:1 u prvom meču 9. kola Superlige.

РАДНИК СЕ ГОСТИО У КРУШЕВЦУ: Сурдуличани победили Напредак у Суперлиги Србије

FOTO: Aleksandar Ilić

Za goste je dvostruki strelac bio Daglas Ovusu koji je mrežu rivala tresao u 3. i četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Jedan gol bio je delo Vukašina Bogdanovića koji je bio precizan u 13. minutu. Jedini pogodak za domaćina je autogol Pedra Empisa u 39. minutu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Posle ove utakmice Radnik je 12. na tabeli Superlige Srbije sa sedam bodova, isti broj ima i Napredak i zauzima 14. mesto.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NE ŽURI NAM SE KUĆI: Odbojkaši posle pobede i elimanacije Brazila imaju otvoren put do polufinala SP
Ostali sportovi

0 1

NE ŽURI NAM SE KUĆI: Odbojkaši posle pobede i elimanacije Brazila imaju otvoren put do polufinala SP

OD gubitnika do pobednika. Taj put su prešli naši odbojkaši za šest dana na Svetskom prvenstvu u Manili. Prerano otpisani "orlovi" precrtali su Kinu i Brazil i zakazali duel u utorak, 23. septembra (14.00) sa Iranom u osminifinala. I imaju realne šanse da se domognu polufinala. Zato i poručuju na snimicama posle velike pobede nad "kariokama" da im se ne žuri kući.

19. 09. 2025. u 21:39

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo brukom, a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLjA! Evo s kim igra u osmini finala!