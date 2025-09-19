RUSI BEZ MILOSTI PREMA STANKOVIĆU: Srpski trener suspendovan mesec dana
TRENER Spartaka iz Moskve drakonski je kažnjen zbog toga što je na prošloj utakmici ruskog prvenstva dobio crveni karton.
Srpski stručnjak je zbog "nagomilavanja prekršaja" suspendovan na mesec dana i to bez prava žalbe.
Ruski mediji, prenoseći saopštenje čelnika Disciplinske komisije Artura Grigorjantsa, ističu da je Stanković vređao sudije tokom i posle meča sa Dinamom (2:2).
- Bila je to uvreda na srpskom jeziku, koja se čula i u tv prenosu. Stanković je sve to negirao na saslušanju. Za jednu uvredu je rekao da ne koristi te reči, za drugu je rekao da to u srpskom jeziku nije uvreda. Istakao je da je sve što je sudija rekao u izveštaju laž. Ali se u isto vreme izvinio komisiji - piše na sajtu "Čempionata".
Ističe se da se uveliko priča o smeni Stankovića sa klupe crveno-belih. Takođe, "Čempionat" ističe da deo uprave kluba naginje ka tome da mu se uruči otkaz, dok je sportski direktor Frensis Kahigao protiv toga
Podsetimo, Spartak se osam kola ruskog prvenstva nalazi na osmom mestu na tabeli sa 12 bodova, ima sedam manje od lidera Krasnodara.
