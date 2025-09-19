Fudbal

"ZVEZDA JE VELIKI FAVORIT"! Trener Partizana pred večiti derbi

19. 09. 2025. u 14:14

Trener fudbalera Partizana Igor Blagojević izjavio je danas pred predstojeći "večiti derbi" da je Crvena zvezda favorit na papiru, ali da njegov tim veruje u pozitivan rezultat.

FOTO: M. Vukadinović

- Prošlo je devet meseci od kada smo počeli da pravimo drugačiji Partizan. Odigrali smo dva derbija koja su prošla tako kako su prošla. Bez obzira na našu želju i veru u ono što radimo i moju veru u ekipu, svi ćete se složiti da je Zvezda veliki favorit. To je ekipa tri, četiri puta vrednija od naše, sa širinom i kvalitetom koji su već pokazali“, rekao je Blagojević na konferenciji za novinare.

On je naglasio da se Partizan neće odreći vere i nade u dobar rezultat.

- Imaćemo želju da pokažemo najbolju verziju sebe i kvalitet koji imamo, i nadamo se da ćemo doći do onoga što želimo", a to je pozitivan rezultat“, poručio je trener crno-belih.

Za razliku od prethodnih derbija, ovaj će se igrati pred većinski domaćim navijačima na stadionu Partizana.

- Prvi put u ovoj godini igramo pred našim navijačima i ceo stadion je rasprodat, što je izuzetno pozitivna činjenica i određeni uspeh. U odnosu na prethodne duele, sada vlada i masovnija pozitivna energija, što vidim i po interesovanju medija. To posmatram kao dobit pred derbi", dodao je Blagojević.

Partizan sutra od 19 časova dočekuje Crvenu zvezdu u meču devetog kola Super lige Srbije.

