"ZVEZDA JE VELIKI FAVORIT"! Trener Partizana pred večiti derbi

Trener fudbalera Partizana Igor Blagojević izjavio je danas pred predstojeći "večiti derbi" da je Crvena zvezda favorit na papiru, ali da njegov tim veruje u pozitivan rezultat.

FOTO: M. Vukadinović

- Prošlo je devet meseci od kada smo počeli da pravimo drugačiji Partizan. Odigrali smo dva derbija koja su prošla tako kako su prošla. Bez obzira na našu želju i veru u ono što radimo i moju veru u ekipu, svi ćete se složiti da je Zvezda veliki favorit. To je ekipa tri, četiri puta vrednija od naše, sa širinom i kvalitetom koji su već pokazali“, rekao je Blagojević na konferenciji za novinare.

On je naglasio da se Partizan neće odreći vere i nade u dobar rezultat.

- Imaćemo želju da pokažemo najbolju verziju sebe i kvalitet koji imamo, i nadamo se da ćemo doći do onoga što želimo", a to je pozitivan rezultat“, poručio je trener crno-belih.

Za razliku od prethodnih derbija, ovaj će se igrati pred većinski domaćim navijačima na stadionu Partizana.

- Prvi put u ovoj godini igramo pred našim navijačima i ceo stadion je rasprodat, što je izuzetno pozitivna činjenica i određeni uspeh. U odnosu na prethodne duele, sada vlada i masovnija pozitivna energija, što vidim i po interesovanju medija. To posmatram kao dobit pred derbi", dodao je Blagojević.

Partizan sutra od 19 časova dočekuje Crvenu zvezdu u meču devetog kola Super lige Srbije.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja