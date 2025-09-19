Fudbal

HITNO SE OGLASILI IZ HUMSKE! Partizan izdao važno saopštenje pred večiti derbi

19. 09. 2025. u 10:53

FUDBALSKI klub Partizan izdao je saopštenje pred meč sa Crvenom zvezdom

FOTO: M. Vukadinović

- Grobari, pred našim Partizanom je Večiti derbi. Ne sumnjamo u to da će veliki broj vas pružiti podršku crno-belima, ali Partizanovoj deci ste potrebni već od prvog minuta – zato dođite svi ranije na stadion.

Kako bismo izbegli nepotrebne gužve neophodno je da se pridržavate sledećih uputstava:

• Dolazak na vreme – Kapije će biti otvorene 2 sata pred početak meča. Molimo vas da dođete ranije na stadion, jer je protok kroz kapije ograničen i nije moguće da svi uđete u poslednjih pola sata pre početka utakmice.

• Digitalnu ulaznicu možete, ali ne morate štampati. Ukoliko je ne štampate, OBAVEZNO je pripremite na telefonu pre dolaska do kapija. Traženje ulaznice u telefonu stvara dodatne gužve. Ukoliko imate fizički ulaznicu takođe je pripremite pre prilaska redarima.

• Prikazivanje digitalne ulaznice – Redaru pokažite otvorenu ulaznicu na ekranu telefona.

• Osvetljenje ekrana – Povećajte osvetljenje ekrana telefona na maksimum radi lakšeg očitavanja", saopštio je Partizan.

Utakmica je na programu u subotu od 19.00.

19. 09. 2025. u 12:07

