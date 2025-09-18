MURINJO UZEO 105 MILIONA EVRA - I TO KAKO! Od danas ima novi klub, ali...
Portugalski stručnjak Žoze Murinjo nije dugo čekao na novi posao, posle otkaza u Fenerbahčeu.
Murinjo je novi trener fudbalera Benfike, saopštio je danas klub iz Lisabona.
Kako je saopšteno, Murinjo (62) je sa čelnicima "orlova" potpisao ugovor do kraja sezone, uz opciju o nastavku saradnje do juna 2027. godine.
"Posebni" se tako vratio u sportski kolektiv u kome je šef stručnog štaba bio 2000. godine. Upravo mu je Benfika bila prvi klub u kom je samostalno radio kao trener.
Zanimljivo je da je prošlog meseca Murinjo sa Fenerbahčeom eliminisan baš od Benfike u plej-ofu Lige šampiona i da je upravo zbog toga dobio otkaz u istanbulskom klubu.
Ali, nešto je još zanimljivije...
Taj poraz od Benfike mu je doneo deset miliona evra.
U prenesenom značenju "doneo", ali u vrlo realnom značenju kada se radi o njegovom bankovnom računu.
Naime, nezadovoljni rezultatima, čelnici "Fenera" su slavnom Portugalcu dali otkaz, a on se nije mnogo bunio - jer, ugovorom je bilo predviđeno da ako mu se pre vremena okonča rad u turskom velikanu, od njega će dobiti čak 10 miliona evra.
Time je Žoze na čak 105 miliona uvećao svoju zaradu samo od otkaza.
Naime, upravo je sto pet miliona evra dobio kao "otpremnine" za otkaze iz Čelsija, Intera, Real Madrida, Mančester junajteda, Totenhema, Rome i sada Fenerbahčea.
