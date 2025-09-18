"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Srđan Mijailović se vratio u srpski fudbal, nosiće crno-beli dres!
Srđan Mijailović se vratio u srpski fudbal
On je ponovo član Čukaričkog.
Nekadašnji reprezentativac Srbije potpisao je ugovor na dve godine sa timom sa Banovog brda, u koji je stigao iz Al Vasla, kluba u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Mijailović je u prvom mandatu član Čukaričkog postao oktobra 2020. godine. Za kratko vreme postao je jedan od najboljih prvotimaca belo-crnih, ustalio se u startnoj postavi i dao je ogroman doprinos velikim uspesima Brđana u tim sezonama.
Za Čukarički je Mijailović odigrao 67 utakmica, postigao je dva gola. Iskusni defanzivni vezista je posle Čukaričkog nastupao za Crvenu zvezdu i Al Vasl, a za reprezentaciju Srbije odigrao je ukupno osam utakmica, bio je i učesnik Evropskog prvenstva u Nemačkoj.
„Drago mi je da sam se vratio u Srbiju i što je izbor pao baš na Čukarički. Ovo je klub koji mi je mnogo pomogao u karijeri, koji mi je dao šansu posle pauze i u kojem sam se osećao kao da sam deo te porodice. Znam gde sam došao, dugujem veliku zahvalnost upravi kluba na čelu sa Vladimirom Matijaševićem. Čukarički je i dalje klub u vrhu srpskog fudbala, sa velikim ambicijama. Nadam se da ću uspeti da pomognem klubu da ostvaruje bolje rezultate i da se vrati tu gde mu je i mesto“, kazao je Mijailović po potpisivanju ugovora.
"Čuka" se pojačava - baš ozbiljno
Čukarički je pre Mijailovića angažovao Pola Embonga, Andreju Stojanovića, Abubakara Sisea, Nenada Tomovića, Ognjena Abramušića, Matiju Marsenića, Ismaila Maigu, dok su klub napustili Mihajlo Cvetković, Andrej Bačanin, Đorđe Ivanović, Nikola Stanković, Miladin Stevanović, Vukašin Jovanović, Nemanja Milojević, Stefan Hajdin i Mitar Ergelaš.
