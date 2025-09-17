LOŠE VESTI ZA REAL MADRID: Važan igrač van terena između šest i osam nedelja!

FUDBALER Real Madrida Trent Aleksander-Arnold odsustvovaće sa terena između šest i osam nedelja zbog povrede mišića leve noge, preneo je danas španski "As".

Foto: EPA-EFE/SERGIO PEREZ

Englez se povredio u 4. minutu meča 1. kola Lige šampiona protiv Olimpika iz Marseja (2:1). On je zbog povrede minut kasnije morao da bude zamenjen, a umesto njega u igru je ušao Danijel Karvahal.

U saopštenju Reala se navodi da je posle današnjih dodatnih pregleda utvrđeno da je ovaj 26-godišnjak doživeo povredu mišića leve noge. Madridski klub nije saopštio koliko će desni bek odsustvovati sa terena, ali španski mediji tvrde da Aleksander-Arnolda očekuje pauza između šest i osam nedelja.

On je stigao u Real u letnjem prelaznom roku iz Liverpula, a za "kraljević" je ove sezone do sad odigrao pet utakmica.

