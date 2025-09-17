BARSELONA U PROBLEMU! Lamin Jamal ne igra na otvaranju Lige šampiona
Fudbaler Barselone Lamin Jamal propustiće zbog povrede meč prvog kola Lige šampiona protiv Njukasla, prenose danas španski mediji.
Jamal je zbog povrede prepona pre tri dana propustio duel sa Valensijom (6:0) u četvrtom kolu španske La Lige.
U saopštenju se navodi da će se duel sa Njukaslom da propuste i Mark-Andre Ter Štegen, Alehandro Balde i Gavi, ali će u konkurenciji za meč da bude Frenki de Jong.
Trener Barselone Hansi Flik odlučio je da na utakmicu protiv Njukasla povede 22 igrača.
Na spisku se nalaze: Vojčeh Ščesni, Đoan Garsija, Pau Kubarsi, Ronald Arauho, Feran Tores, Pedri, Robert Levandovski, Rafinja, Markus Rašford, Andreas Kristensen, Fermin Lopez, Mark Kasado, Žerard Martin, Dani Olmo, Frenki de Jong, Mark Bernal, Žil Kunde, Erik Garsija, Žofre Torents, Runi Barđi, Dijego Kočen i Žil Fernandez.
Utakmica između Njukasla i Barselone biće odigrana sutra od 21 čas na stadionu Sent Džejms park.
