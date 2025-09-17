Fudbal

BARSELONA U PROBLEMU! Lamin Jamal ne igra na otvaranju Lige šampiona

Новости онлине

17. 09. 2025. u 13:36

Fudbaler Barselone Lamin Jamal propustiće zbog povrede meč prvog kola Lige šampiona protiv Njukasla, prenose danas španski mediji.

БАРСЕЛОНА У ПРОБЛЕМУ! Ламин Јамал не игра на отварању Лиге шампиона

Foto: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

Jamal je zbog povrede prepona pre tri dana propustio duel sa Valensijom (6:0) u četvrtom kolu španske La Lige.

U saopštenju se navodi da će se duel sa Njukaslom da propuste i Mark-Andre Ter Štegen, Alehandro Balde i Gavi, ali će u konkurenciji za meč da bude Frenki de Jong.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Trener Barselone Hansi Flik odlučio je da na utakmicu protiv Njukasla povede 22 igrača.

Na spisku se nalaze: Vojčeh Ščesni, Đoan Garsija, Pau Kubarsi, Ronald Arauho, Feran Tores, Pedri, Robert Levandovski, Rafinja, Markus Rašford, Andreas Kristensen, Fermin Lopez, Mark Kasado, Žerard Martin, Dani Olmo, Frenki de Jong, Mark Bernal, Žil Kunde, Erik Garsija, Žofre Torents, Runi Barđi, Dijego Kočen i Žil Fernandez.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Utakmica između Njukasla i Barselone biće odigrana sutra od 21 čas na stadionu Sent Džejms park.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)