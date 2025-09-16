A PRED VEČITI DERBI... Evo šta se desilo na stadionu FK Partizan

Partizan i Crvena zvezda igraju večiti derbi, a crno-beli su saopštili važne vesti svojim navijačima pred taj megdan.

Foto: FK Partizan

Saopštenje kluba iz Humske prenosimo u celosti:

"Otvorena nova prodavnica FK Partizan



Ispod tribine na severnoj strani stadiona u Humskoj svečano je puštena u rad renovirana prodavnica Fudbalskog kluba Partizan, a čast da preseče vrpcu imala je potpredsednica kluba zadužena za poslovna pitanja, Milka Forcan.

Klupski šop je renoviran i proširen tri puta, pa tako sada zauzima 80 metara kvadratnih i svi navijači crno-belih u njemu će moći da pronađu brendirane proizvode voljenog kluba.

Prodavnica je tematski podeljena u dve celine, u jednoj se nalaze proizvodi kompanije Kappa tehničkog sponzor Parnog valjka, a u drugom kompletan program crno-belih. Rasim Ljajić i Milka Forcan na otvaranju nove Partizanove prodavnice / FOTO: FK Partizan

- Danas smo se svečano okupili da otvorimo novu renoviranu prodavnicu sa novim asortimanom proizvoda. Ovo je nastavak brojnih napora koje ulažemo na obnovi infrastrukture kluba, a pred nama je još mnogo posla, kako ovde na stadionu, tako i u sportskom centru u Zemunu – istakla je Milka Forcan.

Imajući u vidu da se u subotu, 20. septembra na stadionu u Humskoj igra 177. večiti derbi, potpredsednica Partizana je imala važnu poruku za sve navijače našeg, ali i svih ostalih klubova.

- Koristim ovu priliku da apelujem na sve da se nasilje nad onima koji nose obeležja fudbalskih klubova smanji. Nije uopšte bitno o kom timu je reč. Pred nama je večiti derbi i ovo je možda trenutak da se skrene pažnja na sve ono što se dešava u poslednje vreme i da svi zajendo utičemo da se nemile scene zaustave – rekla je Milka Forcan.

Detalj sa otvaranja nove Partizanove prodavnice na stadionu u Humskoj / FOTO: FK Partizan

Svi proizvodi dostupni u novoj Partizanovoj prodavnici mogu se kupiti i online na sajtu Partizanshop", ističu crno-beli.

