ZAŠTO SRBIJA I ALBANIJA IGRAJU VAN BEOGRADA? Fudbalski savez Srbije sve objasnio!
Srbija i Albanija igraju uskoro odlučujuću utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ali ona se neće odigrati u Beogradu. Naša kuća fudbala je objasnila zašto se odlučila na taj potez.
Saopštenje Fudbalskog saveza Srbije prenosimo u celosti:
"Uz saglasnost Fudbalskog saveza Albanije, UEFA je odobrila da se kvalifikaciona utakmica za Svetsko prvenstvo, koja je na programu 11. oktobra, igra na stadionu Dubočica u Leskovcu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Posle susreta sa Engleskom u Beogradu, odluka o promeni lokacije doneta je na osnovu detaljnih analiza svih aspekata u vezi sa organizacijom visokorizičnog sportskog događaja, kao što je predstojeći duel sa Albanijom.
Ključni razlog je bezbednost.
Ne samo publike, već pre svega igrača i svih ostalih aktera utakmice.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Takav susret nosi najviši stepen rizika i zahteva potpunu kontrolu kako bi se sprečili incidenti kakve smo već imali prilike da vidimo u duelima ova dva tima. Svi dobro pamtimo događaje i posledice iz Beograda 2014. godine.
Fudbalski savez Srbije nalazi se već duže vreme pod posebnom pažnjom disciplinskih organa FIFA i UEFA zbog incidenata na tribinama, što podrazumeva realnu opasnost od oštrih kazni, pa i duže suspenzije. Promena lokacije i organizacija utakmice u Leskovcu značajno smanjuje rizik od eventualnih ekscesa i time doprinosi zaštiti ugleda srpskog fudbala i interesa nacionalnog tima.
Podjednako važan razlog je ambijent na stadionu „Dubočica” i činjenica da je na svim prethodno odigranim utakmicama publika u Leskovcu pružala bezrezervnu podršku našem nacionalnom timu i navijala od prvog do poslednjeg minuta.
Fudbalski savez Srbije izražava zahvalnost Evropskoj fudbalskoj uniji i Fudbalskom savezu Albanije na razumevanju i konstruktivnoj saradnji u donošenju ove odluke", ističu u našoj kući fudbala.
Duel Srbije i Albanije biće tako i definitivno odigran 11. oktobra od 20.45 časova na leskovačkom stadionu.
Što se tiče Piksijeve ekipe, Srbija pred meč sa Albanijom ne stoji dobro - i praktično je samo trijumf u o tom meču "vraća u igru" za plasman na šampionat planete (na koji direktno ide samo pobednik grupe, a drugoplasirane selekcije moraju kroz nezgodan, dvodelni baraž).
Eventualni poraz od Albanaca bi maltene tog dana zatvorio mundijalska vrata "orlovima", iako bi teoretske šanse za drugo mesto postojale (ako se u mečevima sa Andorom i Engleskom u gostima, a sa Letonijom kod kuće - skupi pet bodova više nego što će Albanci osvojiti na gostovanju Andori i u Tirani protiv Engleza.)
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|5
|5
|0
|0
|13:0
|15
|Albanija
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|Srbija
|4
|2
|1
|1
|4:5
|7
|Letonija
|4
|1
|1
|2
|2:5
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
CELA BOSNA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je u Beogradu uradio Adem Avdić
15. 09. 2025. u 17:06
RUSIJA I SLOVENIJA ZAPANjENE: Luka Dončić dao 25 miliona dolara Mariji Šarapovoj!
15. 09. 2025. u 16:37
JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: "Delije" i "grobari" se tukli krvnički (VIDEO)
15. 09. 2025. u 15:12
KATASTROFALNE VESTI ZA SRBIJU! "Orlovi" će baš biti oslabljeni protiv Albanije
15. 09. 2025. u 12:44
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!
Srbija i Engleska igrali su prošlog utorka u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su izazvale ogromnu pažnju.
15. 09. 2025. u 19:49
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)