ZAŠTO SRBIJA I ALBANIJA IGRAJU VAN BEOGRADA? Fudbalski savez Srbije sve objasnio!

Srbija i Albanija igraju uskoro odlučujuću utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ali ona se neće odigrati u Beogradu. Naša kuća fudbala je objasnila zašto se odlučila na taj potez.

Saopštenje Fudbalskog saveza Srbije prenosimo u celosti:

"Uz saglasnost Fudbalskog saveza Albanije, UEFA je odobrila da se kvalifikaciona utakmica za Svetsko prvenstvo, koja je na programu 11. oktobra, igra na stadionu Dubočica u Leskovcu.

Posle susreta sa Engleskom u Beogradu, odluka o promeni lokacije doneta je na osnovu detaljnih analiza svih aspekata u vezi sa organizacijom visokorizičnog sportskog događaja, kao što je predstojeći duel sa Albanijom.

Ključni razlog je bezbednost.

Ne samo publike, već pre svega igrača i svih ostalih aktera utakmice.

Takav susret nosi najviši stepen rizika i zahteva potpunu kontrolu kako bi se sprečili incidenti kakve smo već imali prilike da vidimo u duelima ova dva tima. Svi dobro pamtimo događaje i posledice iz Beograda 2014. godine.

Fudbalski savez Srbije nalazi se već duže vreme pod posebnom pažnjom disciplinskih organa FIFA i UEFA zbog incidenata na tribinama, što podrazumeva realnu opasnost od oštrih kazni, pa i duže suspenzije. Promena lokacije i organizacija utakmice u Leskovcu značajno smanjuje rizik od eventualnih ekscesa i time doprinosi zaštiti ugleda srpskog fudbala i interesa nacionalnog tima.

Podjednako važan razlog je ambijent na stadionu „Dubočica” i činjenica da je na svim prethodno odigranim utakmicama publika u Leskovcu pružala bezrezervnu podršku našem nacionalnom timu i navijala od prvog do poslednjeg minuta.

Fudbalski savez Srbije izražava zahvalnost Evropskoj fudbalskoj uniji i Fudbalskom savezu Albanije na razumevanju i konstruktivnoj saradnji u donošenju ove odluke", ističu u našoj kući fudbala.

Duel Srbije i Albanije biće tako i definitivno odigran 11. oktobra od 20.45 časova na leskovačkom stadionu.

Što se tiče Piksijeve ekipe, Srbija pred meč sa Albanijom ne stoji dobro - i praktično je samo trijumf u o tom meču "vraća u igru" za plasman na šampionat planete (na koji direktno ide samo pobednik grupe, a drugoplasirane selekcije moraju kroz nezgodan, dvodelni baraž).

Eventualni poraz od Albanaca bi maltene tog dana zatvorio mundijalska vrata "orlovima", iako bi teoretske šanse za drugo mesto postojale (ako se u mečevima sa Andorom i Engleskom u gostima, a sa Letonijom kod kuće - skupi pet bodova više nego što će Albanci osvojiti na gostovanju Andori i u Tirani protiv Engleza.)

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 5 5 0 0 13:0 15 Albanija 5 2 2 1 5:3 8 Srbija 4 2 1 1 4:5 7 Letonija 4 1 1 2 2:5 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

