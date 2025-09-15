HRVATE ZAVIO U CRNO, A PROKLEO SAM SEBE! Čuveni fudbaler završio karijeru već u 31. godini!
Prevremeni kraj...
Nekadašnji francuski fudbalski reprezentativac Samjuel Umtiti saopštio je da je završio igračku karijeru, preneo je danas francuski Ekip.
Umtiti (31) je na društvenim mrežama objavio da je odlučio da više ne igra fudbal, pošto je u poslednje dve sezone zbog problema sa povredama odigrao samo 13 utakmica za Lil. Njemu je ugovor sa Lilom istekao 30. juna.
Ali, nije mu taj francuski klub "kriv" što završava karijeru već - jedna njegova kobna odluka...
On je pre Lila igrao za Leće, Barselonu i Olimpik iz Liona. Sa Barselonom je osvojio sedam trofeja, izrastao u svetskog velikana na odbrambenoj poziciji, ali...
Nekoliko nedelja pred Mundijal 2018, doživeo je povredu kolena.
Svi stručnjaci su mu savetovali da odmah ide na operaciju, ali on je rekao (sebi i drugima) "Ovo je moj trenutak, hoću da budem svetski prvak sad kad sam u najboljoj formi u životu".
I, uz injekcije i bolove je igrao na šampionatu sveta u Rusiji.
Dao je i gol za pobedu Francuza u polufinalu, nad Belgijom (1:0) ...
Pod injekcijama je odigrao i finale protiv Hrvatske, i to svih 90 minuta.
Ostvario je tada san - pobeda od 4:2 mu je donela zvanje prvaka sveta, ali ga je i proklela u zdravstvenom smislu - koleno je stradalo "za sva vremena".
Više nije bio "onaj Umtiti"...
I, tako je momak koji je sa Barsom harao, koji je prošao sve omladinske selekcije Francuske, a za prvi tim "trikolora" od 2016. do 2019. godine odigrao je 31 meč i postigao četiri gola, polako počeo da "tone", iz zdravstvenih razloga.
To je kulmirniralo današnjom, nažalost neminovnom, odlukom o prevremenom kraju karijere.
