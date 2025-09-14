OVO NIJE BIO DERBI: Siti gazduje Mančesterom, "građani" ubedljivi protiv Junajteda

UTAKMICA Mančester siti - Mančester junajted trebalo je da bude derbi 4. kola Premijer lige, ali na terenu je postojao jedan tim. "Građani" su pobedili sa ubedljivih 3:0.

Iako je prvu šansu na utakmici imao Benjanim Šeško, domaćin je bio taj koji je poveo. Igrao se 18. minut kad je Fil Foden postigao gol, njegov deveti duelima sa gradskim rivalom.

Do odlaska na odmor rezultat se nije menjao. Očekivalo se da će "crveni đavoli" u drugom poluvremenu pokazati reakciju, ali umesto toga tim Pepa Gvardiole je postigao još dva gola.

Oba pogotka bila su delo sjajnog Erlinga Halanda koji je tako došao do brojke od pet golova ove sezone, što ga trenutno čini najboljim strelcem prvenstva.

Vredi istaći da je za tim sa "Etihada" debitovao Đanluiđi Donaruma. Posao je obavio odlično, pošto mu je mreža ostala netaknuta.

Junajted je do kraja meča imao tri dobre prilike da postigne bar počasni pogodak, ali neprecizni su bili Brajan Mbeumo, Bruno Fernandeš i Patrik Dorgu.

Siti je nakon ovog trijumfa na osmom mestu na tabeli Premijer lige sa šest bodova, "crveni đavoli" su na poziciji 14. sa četiri.

